El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) aprueba un presupuesto de 122,8 millones para el ejercicio de 2027

Archivo - La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en rueda de prensa en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRES)

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha aprobado este viernes inicialmente el Presupuesto Municipal de 2027, que alcanza los 122,8 millones de euros y permitirá "afrontar el próximo ejercicio con una planificación económica orientada a reforzar los servicios públicos, mantener el ritmo inversor y continuar avanzando en las principales prioridades de la ciudad".

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que se trata del último presupuesto del mandato antes de las próximas elecciones municipales y supone un crecimiento del 47,3% respecto al presupuesto con el que comenzó 2023, que se situaba en 83,4 millones de euros. Además, ha indicado que si se incorpora la actividad de la empresa municipal Hemsa, el volumen económico asciende a 136,7 millones de euros.

La concejala de Hacienda, María Gómez, ha destacado que la aprobación del presupuesto constituye "uno de los hitos más importantes de la gestión de un gobierno municipal, porque es el instrumento que permite convertir las prioridades de la ciudad en recursos concretos y planificar las actuaciones que se van a desarrollar durante todo un ejercicio".

En este sentido, ha señalado que el Presupuesto de 2027 "da continuidad al trabajo desarrollado durante estos años, refuerza los servicios que tienen un impacto directo en la ciudadanía y mantiene una importante capacidad de inversión para seguir transformando San Fernando".

La aprobación con esta antelación permitirá que el Ayuntamiento pueda comenzar el próximo ejercicio con el presupuesto ya en vigor, facilitando la planificación y la ejecución de las diferentes actuaciones previstas.

El presupuesto refleja además la evolución experimentada por las cuentas municipales durante el mandato, con un incremento progresivo de los recursos disponibles y un mayor peso de las transferencias y participaciones en los ingresos procedentes de otras administraciones. Estas transferencias corrientes alcanzan los 47,4 millones de euros, el 38,6% del presupuesto, y han aumentado casi un 50% desde 2023, han incidido.

Según ha señalado, una parte importante del crecimiento presupuestario se dirige a reforzar los servicios que afectan directamente al día a día de la ciudadanía. El capítulo destinado a bienes y servicios alcanza los 65,46 millones de euros, un 21% más que en 2026 y un 71% más que en 2023.

Además, entre las principales partidas se encuentra la limpieza viaria y recogida de residuos, que alcanza los 14,92 millones de euros, un 42% más que el año anterior y un 71% más que en 2023. También aumentan los recursos destinados a parques y jardines, con 3,5 millones de euros; mantenimiento urbano, con 2,62 millones; edificios municipales, con 5,16 millones; y transporte urbano, que alcanza los 2,4 millones de euros, ha destacado el Ayuntamiento.

Igualmente, ha señalado que el presupuesto consolida asimismo el modelo de autobús urbano gratuito y mantiene el esfuerzo municipal en ámbitos como los centros educativos, las instalaciones deportivas, la seguridad, el mantenimiento urbano y el resto de servicios municipales.

Por otra parte, el equipo de gobierno ha destacado que el Presupuesto Municipal de 2027 incrementa también de forma significativa los recursos destinados a las políticas sociales, con lo que Servicios Sociales Municipales alcanza los 11,85 millones de euros, un 37% más que en 2026 y un 143% más que en 2023. Además, ha destacado el Servicio de Ayuda a Domicilio, que alcanza los 9,3 millones de euros, con un crecimiento del 55% en el último año y del 255% respecto a 2023.

En cuanto a inversiones, ha señalado que el Presupuesto de 2027 incorpora 18,82 millones de euros en inversiones. A esta cantidad se suman 13,23 millones procedentes del remanente y más de 26 millones de euros correspondientes a fondos europeos y del Gobierno de España que se encuentran en ejecución. En conjunto, se movilizan más de 58 millones de euros a través de diferentes fuentes de financiación y en distintas fases de ejecución.