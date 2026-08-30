El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) eleva un 18,75% las ayudas al tejido asociativo social, hasta los 190.000 euros

Archivo - Fachada exterior del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) (Imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha incrementado de 160.000 a 190.000 euros la partida destinada a las ayudas para organizaciones de ayuda mutua y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro de la ciudad, lo que supone un aumento del 18,75 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La convocatoria tiene como objetivo respaldar los programas de atención, acompañamiento, inclusión y mejora de la calidad de vida que desarrollan las asociaciones y entidades sociales de San Fernando, así como contribuir al mantenimiento y ampliación de sus actividades. Según ha informado el Consistorio en una nota, las ayudas se articulan en dos líneas. La primera, destinada a gastos de mantenimiento y funcionamiento de las entidades, contará con 40.000 euros, mientras que la segunda, dirigida a la realización de programas, dispondrá de 150.000 euros.

El Ayuntamiento ha señalado que estas subvenciones también tienen un impacto en el empleo del tercer sector, al favorecer la contratación de profesionales y la consolidación de equipos vinculados al desarrollo de los distintos programas de atención, intervención y acompañamiento.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que el incremento de la partida responde a la voluntad del Gobierno municipal de "seguir fortaleciendo una red asociativa que constituye una pieza esencial" para atender las necesidades de la ciudadanía.

Cavada ha subrayado asimismo el carácter "muy amplio, diverso y comprometido" del tejido asociativo de la ciudad y ha puesto en valor la labor que realizan las entidades con personas y familias que requieren acompañamiento, atención especializada, oportunidades de inclusión o espacios de apoyo y convivencia.

AMPLIACIÓN DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Una de las novedades de la convocatoria es, además del aumento de la dotación económica, la ampliación del abanico de entidades y proyectos que pueden optar a estas ayudas.

Entre las iniciativas susceptibles de recibir respaldo municipal figuran proyectos de sensibilización sobre el síndrome de Tourette, programas dirigidos a personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y actuaciones de intervención para personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

En este último ámbito, el Ayuntamiento ha destacado la labor de Autismo Cádiz, mientras que también ha puesto como ejemplo los programas desarrollados por entidades vinculadas a la atención de personas con trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades renales o cáncer.

La convocatoria incluye igualmente actuaciones de atención y acompañamiento a personas y familias en situación de especial vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran los programas de Cruz Roja relacionados con la inserción social y laboral y las iniciativas dirigidas a personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad residencial.

En este ámbito, el Consistorio ha citado el trabajo de entidades como Calor en la Noche, que desarrollan programas de acompañamiento y atención desde una perspectiva integral y de defensa de los derechos de las personas.

Asimismo, se contemplan proyectos de entidades vinculadas a la salud mental, como AFEMEN, orientados al acompañamiento y la intervención para mejorar la autonomía, la inclusión social y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias.

La dimensión sociolaboral también está presente en la convocatoria, con iniciativas dirigidas a facilitar la inclusión, la formación y el acceso al empleo de colectivos con mayores dificultades de incorporación al mercado laboral.

PAPEL DE LAS ASOCIACIONES VECINALES

El Ayuntamiento ha resaltado además el papel de las asociaciones vecinales dentro del tejido social de San Fernando. En concreto, ha mencionado a entidades de barrios como Buen Pastor o Bazán, que desarrollan proyectos relacionados con la infancia, la convivencia y la participación comunitaria, además de su actividad propiamente vecinal.

El Consistorio ha defendido que las ayudas permiten reforzar la capacidad de atención de las entidades y ampliar los programas que desarrollan en respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Cavada ha incidido en que el apoyo municipal "no se limita a la aportación económica", sino que incluye también el reconocimiento y la visibilización de una labor que, según ha señalado, en muchas ocasiones se desarrolla de forma "silenciosa" y resulta "imprescindible" para avanzar hacia una ciudad más inclusiva.

La convocatoria de 190.000 euros se suma a otras vías de apoyo económico municipal, entre ellas las subvenciones nominativas destinadas a proyectos específicos y las aportaciones para la mejora de las infraestructuras de las entidades.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que asociaciones como Parkinson, San Vicente de Paúl, AFANAS o UPACE han recibido en los últimos años recursos municipales destinados a inversiones para la mejora y adecuación de sus instalaciones.

De este modo, el Consistorio considera que la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva constituye una de las líneas de apoyo al tejido social, junto con los programas concretos, proyectos especiales y actuaciones municipales en materia de infraestructuras.