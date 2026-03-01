El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) invierte 600.000 euros en la remodelación de la calle Bonifaz

Imagen del proyecto de rehabilitación de la calle Bonifaz de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando comenzará las obras de remodelación de la calle Bonifaz en los próximos meses, que contará con una inversión cercana a los 600.000 euros. Unas actuaciones que el consistorio enmarca en la "mejora progresiva de calles y espacios públicos" que viene desarrollando con obras como la ya adjudicada de la Avenida Duque de Arcos o el desdoblamiento de la Avenida Perry Junquera.

Según ha emitido el ente local en una nota, la actuación contempla la renovación completa de las redes de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable, en el tramo comprendido entre las calles Méndez Núñez y Carraca, garantizando así un servicio "más eficiente" y adaptado a las necesidades actuales.

El proyecto, pendiente de licitación y adjudicación de la empresa constructora, contará con una inversión cercana a los 600.000 euros y responde a la necesidad de modernizar un espacio que presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que esta actuación responde a un "compromiso firme con los vecinos, que venían demandando desde hace tiempo una mejora integral de su entorno". En este sentido, ha subrayado que el proyecto, permitirá renovar un espacio actualmente deteriorado, modernizando sus infraestructuras y convirtiéndolo en "un entorno más accesible, seguro y funcional".

CALZADA UNIFORME

Fruto de este proyecto, se ejecutará la colocación de un nuevo pavimento asfáltico y se dotará a la calle de una calzada uniforme, lo que permitirá optimizar la circulación rodada y mejorar la seguridad vial. Según el Ayuntamiento, actualmente la vía presenta un acerado desigual, con tramos más anchos y otros más estrechos, lo que dificulta el tránsito peatonal.

Además, precisan en la nota que todo el diseño "se ajustará a la normativa vigente en materia de accesibilidad", eliminando barreras arquitectónicas y resolviendo los desniveles existentes que dificultan el tránsito de personas con movilidad reducida. El nuevo asfalto también reducirá vibraciones y molestias al vecindario, requiere un mantenimiento más ágil y económico y ofrece un mejor comportamiento ante la lluvia.

El Ayuntamiento viene desarrollando este tipo de obras en el acerado desde hace unas semanas, como las puestas en marcha en las calles Luis Milena, San Onofre y San Marcos. Trabajos que, según el ente local, continuarán en los próximos días con el objetivo de "seguir mejorando" el estado de las calzadas en distintas zonas del municipio.