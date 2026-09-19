El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) se reúne con la 'Cofradía Gastronómica Isleña' para conocer los nuevos proyectos

Reunión entre el Ayuntamiento de San Fernando y la 'Cofradía Gastronómica Isleña' - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha recibido este sábado 19 en el Ayuntamiento a representantes de la nueva junta directiva de la 'Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros', encabezada por la presidenta, Mila Bulpe. En el encuentro también han estado presentes como parte de la nueva directiva Juancho Sánchez y Consuelo Romero, así como el concejal Javier Navarro.

En una nota remitida por el Consistorio isleño, se ha destacado que la reunión ha permitido "abordar la nueva etapa que inicia la Cofradía y, al mismo tiempo, reafirmar la voluntad del Ayuntamiento de continuar colaborando estrechamente con una entidad que durante más de una década ha trabajado para poner en valor la gastronomía isleña, sus productos y el patrimonio ligado a las salinas y los esteros".

En este sentido, el Ayuntamiento ha agradecido al antiguo presidente de la asociación, Pepe Oneto, "su dedicación durante todos estos años y su contribución a la promoción de San Fernando". Así, "hablar de la Cofradías Gastronómica es hablar también de Pepe", ha comentado Cavada, que además ha señalado que ha tenido "la suerte de compartir con él muchas reuniones, actos, proyectos y, por supuesto, muchas conversaciones, siempre he encontrado en él amor por San Fernando, orgullo por lo nuestro y una enorme generosidad para contarlo y compartirlo".

Al hilo, la alcaldesa ha resaltado también que "la aportación de Oneto ha ido mucho más allá de la cocina". "Pepe ha convertido su pasión por la gastronomía en una forma de hablar de nuestra ciudad, de nuestra historia, de nuestros esteros y salinas, de nuestros productos y de las personas que durante generaciones han mantenido vivas nuestras recetas y nuestra manera de entender la gastronomía", ha apostillado.

UNA VIDA DEDICADA A LA DIFUSIÓN

Oneto ha desarrollado además "una amplia trayectoria vinculada al asociacionismo gastronómico andaluz", como cocinero, docente y comunicador gastronómico en radio, televisión, prensa e Internet. Ha sido reconocido con el Premio al Mejor Comunicador en 2025 concedido por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía.

En el caso de San Fernando, "uno de sus principales legados ha sido precisamente la creación y consolidación de la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, un proyecto que comenzó a gestarse en 2012 entre un grupo de personas unidas por la pasión por la gastronomía y por la defensa de los esteros, las salinas y el patrimonio culinario local", ha considerado.

En esta línea, durante estos años, la Cofradía ha mantenido una actividad continuada y ha impulsado iniciativas que "ya forman parte de la agenda gastronómica de la ciudad, como el Día Mundial del Bienmesabe, las jornadas de Despesque de Estero o la Noche Dorada de los Esteros, contribuyendo a recuperar, divulgar y proyectar la cocina tradicional isleña".

Bajo este contexto, la alcaldesa ha reafirmado que "hay personas que hacen ciudad también desde una cocina, desde un micrófono, desde un artículo o reuniendo a gente alrededor de una mesa para defender aquello en lo que creen", y que Oneto "lo ha hecho durante décadas y por eso quiero darle las gracias, como alcaldesa y también personalmente, por todo lo que ha aportado a San Fernando", ha insistido Cavada.

Además, el Consistorio ha puntualizado que este relevo "no supone que Oneto se aleje de la gastronomía isleña, ya que seguirá siendo una voz imprescindible cuando haya que hablar de nuestros productos, nuestra cocina y nuestros esteros".

APOYO A LA NUEVA ETAPA

Durante el encuentro, Cavada ha trasladado a Bulpe y al resto de integrantes de la junta directiva el "apoyo del Ayuntamiento ante esta nueva etapa". Bulpe, hasta ahora vicepresidenta, ha asumido la Presidencia de la entidad hasta la celebración del correspondiente proceso de convocatoria de asamblea y elección de la nueva junta directiva.

De este modo, la alcaldesa ha resaltado el conocimiento que Bulpe tiene de la Cofradía "después de años de implicación en su funcionamiento y ha destacado también su trayectoria vinculada a la gastronomía". Además, es presidenta e impulsora del 'Club Enogastronómico Sin Kilómetros' y delegada en Cádiz de la 'Academia del Gazpacho Andaluz'.

"Mila conoce bien la Cofradía, conoce el trabajo que se ha hecho y tiene mucha ilusión y nuevas ideas para afrontar esta etapa, tanto ella como las personas que la acompañan saben que van a encontrar en el Ayuntamiento la misma cercanía y disposición para seguir trabajando juntos", ha señalado Cavada.

Por ello, ha subrayado que el objetivo es "mantener una colaboración que permita seguir utilizando la gastronomía como una vía para preservar las tradiciones, proyectar la identidad de San Fernando y generar actividad en torno a sus productos y recursos naturales".

En suma, para la Administración local "es necesario entender y proteger la gastronomía como parte del patrimonio de San Fernando, especialmente en una ciudad estrechamente vinculada a sus salinas, esteros, marismas y a una forma de vida ligada históricamente al mar y a sus productos" ha concluido Cavada.