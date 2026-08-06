El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) alerta de posibles restos de hidrocarburos en la playa de Puente Mayorga

Restos de posibles hidrocarburos denunciados por el Ayuntamiento de San Roque en su litoral. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha alertado sobre la aparición de restos y manchas de apariencia compatible con hidrocarburos en la orilla de la playa de Puente Mayorga, unos hechos que ha conocido por vídeos remitidos por la propia ciudadanía.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que ha remitido escritos a Moeve, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz para solicitar información "urgente" por estos restos apreciados sobre la arena y en la orilla de la playa.

Juan Carlos Ruiz Boix ha solicitado a las tres entidades "información inmediata sobre el conocimiento que tengan de los hechos, el posible origen de los restos, las comprobaciones realizadas, el alcance de la posible afección ambiental y las actuaciones o protocolos que se hayan activado para controlar la situación y garantizar la limpieza de la zona".

Además, ha mostrado su malestar por la ausencia de comunicación oficial con el Ayuntamiento de San Roque, ya que, "hasta el momento de remitir los escritos, el Consistorio no había recibido información oficial alguna" por parte de las citadas entidades.

"No podemos admitir que el Ayuntamiento tenga conocimiento de una posible incidencia ambiental en una playa de nuestro municipio a través de vídeos enviados por los propios ciudadanos y no mediante una comunicación oficial de las entidades y administraciones que tienen competencias y pueden disponer de información sobre lo sucedido", ha señalado el alcalde.

Ruiz Boix ha considerado que esta ausencia de información "no es una simple cuestión de cortesía institucional, sino de respeto a lo que representa el Ayuntamiento de San Roque como administración más cercana y representante de los ciudadanos del municipio afectado".

El alcalde ha manifestado que, ante cualquier episodio que pueda afectar al litoral sanroqueño, "debe existir una comunicación inmediata y una adecuada coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados", tanto para poder adoptar las medidas que correspondan como para ofrecer a los vecinos "información oficial, contrastada y actualizada".

En el escrito dirigido al presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce Calleja, el Ayuntamiento recuerda específicamente las competencias que corresponden a las autoridades portuarias en materia de prevención y control de emergencias por contaminación dentro de la zona de servicio portuaria, así como en la limpieza y control de las contaminaciones que se produzcan, de acuerdo con la legislación portuaria.

Por este motivo, se ha considerado "especialmente necesario" que la APBA informe de si tenía conocimiento de la situación, de las comprobaciones realizadas y de cualquier actuación que haya podido ponerse en marcha.

Por su parte, a Moeve se le ha solicitado que comunique si durante las últimas horas se ha detectado alguna incidencia, fuga, derrame o episodio relacionado con hidrocarburos en sus instalaciones u operaciones y si los restos aparecidos pudieran guardar algún tipo de relación con las mismas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha requerido a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz información sobre las actuaciones desarrolladas o previstas por la administración autonómica ante una posible afección ambiental al litoral del municipio.

Ruiz Boix ha insistido en que el objetivo prioritario del Ayuntamiento es "conocer cuanto antes qué ha ocurrido, determinar el origen y alcance de estos restos y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para la protección y completa limpieza de nuestro litoral".

Finalmente, ha reclamado que se establezcan mecanismos que garanticen que, ante cualquier futura incidencia ambiental que pueda afectar al término municipal de San Roque, el Ayuntamiento "sea informado de manera inmediata, evitando que una situación como la producida hoy vuelva a repetirse".