Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) lamenta que la Junta lo deje fuera del protocolo para luchar contra el virus del Nilo

TREBUJENA (CÁDIZ), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Trebujena (Cádiz), Jorge Rodríguez (IU), ha expresado su "preocupación máxima" por el hecho de que, "aun habiendo sido el primer municipio de la provincia de Cádiz" en fumigar sus zonas verdes, húmedas y con aguas paradas para prevenir y luchar contra el mosquito que provoca la fiebre del virus del Nilo, "la Junta de Andalucía no ha incluido a la localidad en el protocolo de actuación en zonas de riesgos".

De hecho, en la provincia se han delimitado dos zonas, una situada en el término municipal de Puerto Real, y otra en el triángulo formado por los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas y Medina Sidonia, así como los términos limítrofes, como son Vejer, Conil y Barbate, según ha explicado el Consistorio en una nota.

Así, se ha dejado fuera a municipios como Trebujena o Sanlúcar, en el Bajo Guadalquivir, próximos a los municipios donde se detectaron los primeros focos y los primeros fallecimientos por esta enfermedad.

"He trasladado personalmente a la delegada territorial de Salud nuestra máxima preocupación por habernos dejado fuera de la zona de riesgo, cerca de Doñana, con mucha zona de marisma, no vemos que haya motivación para dejarnos fuera de la zona de intervención por parte de la Junta", ha dicho el alcalde trebujenero.

En este sentido, el primer edil ha asegurado que Salud tampoco le ha invitado a las reuniones telemáticas con municipios afectados, ni ha proporcionado información y protocolos suficientes con anticipación, "pese a que en Trebujena hay positivos en equinos y hay una fuerte emigración de aves, y positivos en localidades muy cercanas como Lebrija".

"No es entendible no estar en el protocolo, no se puede separar entre provincias una amenaza que viaja por el aire, que no entiende de estas separaciones. Me da la impresión de que los responsables de Salud de Cádiz y Sevilla ni han hablado entre ellos", ha insistido Rodríguez.

A todo esto, el alcalde ha aseverado que ha tenido que descargarse de internet los protocolos porque "Salud no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento", y según le consta, "con Sanlúcar tampoco". En este punto, ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para que prevengan las picaduras de estos mosquitos, utilizando mosquiteras y repelentes cada seis u ocho horas.