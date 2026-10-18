Barbate (Cádiz) activa su Plan Territorial de Emergencia Local en fase de preemergencia ante la previsión de lluvias

Archivo - Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. (Imagen de archivo) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha activado este domingo el Plan Territorial de Emergencia Local en fase de preemergencia ante la previsión de intensas lluvias y tormentas que podrían afectar al municipio en las próximas horas.

Así lo ha comunicado el Consistorio en su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, donde ha recomendada a la ciudadanía que reside en dicho municipio gaditano que extremen las precauciones, eviten desplazamientos innecesarios y que se mantengan informados a través de los canales oficiales tanto de la admnistración local como de los servicios de seguridad y emergencias, Policía Local y Bomberos.

Además, desde el Ayuntamiento han incidido en que continuarán pendientes de la evolución meteorológica que informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página oficial y de las indicaciones de los organismos competentes para mantener la seguridad de los habitantes de la localidad.

Cabe recordar que el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha convocado este domingo una reunión con los responsables de los distintos servicios municipales implicados en la emergencia para evaluar la situación de Algeciras tras las intensas lluvias registradas durante la mañana. Por ello, la ciudad continúa en fase 1 del Plan de Emergencia Municipal y bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, Landaluce ha explicado que todos los dispositivos de emergencia se activaron a primera hora, reforzando los medios disponibles para atender las incidencias. Así, se ha duplicado el número de patrullas de la Policía Local, que ha recibido alrededor de 70 avisos, mientras que los Bomberos han realizado más de 20 intervenciones, principalmente por achiques de agua en viviendas, garajes y establecimientos comerciales, así como para atender situaciones que requerían el rescate de personas en el Acceso Norte, las cuales ya han quedado solventadas.

Del mismo modo, las intensas precipitaciones han provocado inundaciones en algunos locales comerciales, bajos y garajes, especialmente en las zonas bajas de la ciudad, como el entorno de Jacinto Benavente, el Barrio de la Caridad y la avenida Diputación. La coincidencia de las lluvias con la pleamar ha dificultado la evacuación del agua acumulada, aunque la disminución de las precipitaciones está permitiendo que comience a desaguar progresivamente.

Como medidas preventivas, el Ayuntamiento de Algeciras mantiene cerrados los parques, los cementerios y el pabellón municipal 'Andrés Mateo'. Los servicios municipales están revisando las instalaciones para comprobar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de autorizar su reapertura. Por el momento, las actividades deportivas se mantienen, aunque se seguirá vigilando la evolución meteorológica y se adoptarán nuevas medidas si se producen nuevos episodios de lluvias intensas.

El primer edil de Algeciras ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones, especialmente en garajes, sótanos y otras zonas situadas por debajo del nivel de la calle, y que eviten utilizar ascensores que puedan quedar expuestos a la entrada de agua. Asimismo, ha recordado que, si el nivel de aviso meteorológico aumenta a naranja, se valorarán nuevas restricciones preventivas en función de la evolución de la situación.

Por último, Landaluce ha agradecido el trabajo y la coordinación de todos los servicios implicados y ha subrayado que el Ayuntamiento continúa trabajando para minimizar los daños y garantizar la seguridad de los vecinos, manteniendo activos los dispositivos de emergencia mientras persista el riesgo meteorológico.