Barbate (Cádiz) desactiva su Plan Territorial de Emergencia Local en fase de preemergencia

Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras - Nono Rico / Europa Press

BARBATE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha desactivado en la tarde de este domingo el Plan Territorial de Emergencia Local en fase de preemergencia tras haber finalizado el riego en la previsión de intensas lluvias y tormentas en el municipio.

Así lo ha comunicado el Consistorio en su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, donde ha agradecido a la ciudadanía "su colaboración y responsabilidad, así como la labor de los servicios de emergencia durante el seguimiento de la situación".

Por otro parte, Algeciras mantiene activado en fase 1 del Plan de Emergencia Municipal y bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas. Según ha trasladado el Consistorio en una nota, el alcalde del municipio gaditano, José Ignacio Landaluce, ha explicado que todos los dispositivos de emergencia se activaron a primera hora, reforzando los medios disponibles para atender las incidencias.

Así, se ha duplicado el número de patrullas de la Policía Local, que ha recibido alrededor de 70 avisos, mientras que los Bomberos han realizado más de 20 intervenciones, principalmente por achiques de agua en viviendas, garajes y establecimientos comerciales, así como para atender situaciones que requerían el rescate de personas en el Acceso Norte, las cuales ya han quedado solventadas.

Como medidas preventivas, el Ayuntamiento de Algeciras mantiene cerrados los parques, los cementerios y el pabellón municipal 'Andrés Mateo'. Los servicios municipales están revisando las instalaciones para comprobar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de autorizar su reapertura. Por el momento, las actividades deportivas se mantienen, aunque se seguirá vigilando la evolución meteorológica y se adoptarán nuevas medidas si se producen nuevos episodios de lluvias intensas.

El primer edil de Algeciras ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones, especialmente en garajes, sótanos y otras zonas situadas por debajo del nivel de la calle, y que eviten utilizar ascensores que puedan quedar expuestos a la entrada de agua. Asimismo, ha recordado que, si el nivel de aviso meteorológico aumenta a naranja, se valorarán nuevas restricciones preventivas en función de la evolución de la situación.

Por último, Landaluce ha agradecido el trabajo y la coordinación de todos los servicios implicados y ha subrayado que el Ayuntamiento continúa trabajando para minimizar los daños y garantizar la seguridad de los vecinos, manteniendo activos los dispositivos de emergencia mientras persista el riesgo meteorológico.