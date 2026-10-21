Barbate (Cádiz) reclama inversiones concretas para convertir el Faro de Trafalgar en "referente cultural y turístico"

Archivo - El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía Por Sí), en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate ha valorado de forma positiva el reconocimiento patrimonial del Faro de Trafalgar, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento por el Consejo de Ministros, a la vez que ha reclamado inversiones y actuaciones concretas para recuperar el enclave y convertirlo en "un referente cultural y turístico", coincidiendo este 21 de octubre con el 221 aniversario de la batalla de Trafalgar.

En una nota, el Ayuntamiento ha apuntado que esta declaración supone el máximo nivel de protección contemplado en la Ley de Patrimonio Histórico Español y reconoce el valor histórico, arquitectónico, científico y técnico de uno de los enclaves más emblemáticos del litoral gaditano.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha valorado positivamente esta declaración, recordando que a nivel local ya se habían impulsado medidas de protección para este espacio, incluyendo el tómbolo y el propio faro dentro de la delimitación del Parque Natural, medidas que no se han traducido en "soluciones suficientes" para mejorar el estado actual del entorno.

"El faro se encuentra en una situación lamentable, y lo que echo de menos como alcalde es que todas estas medidas de protección vengan acompañadas de inversiones y desarrollo. No podemos tener administraciones que impongan afecciones y limitaciones, pero que no aporten soluciones", ha señalado.

En el día en que se conmemora la batalla de Trafalgar, ha defendido la necesidad de "aprovechar la relevancia histórica" de este enclave para impulsar "un proyecto de futuro" que permita convertir el Faro de Trafalgar en un centro de interpretación y un espacio cultural y estratégico para Barbate.

"Hoy, 21 de octubre se cumplen 221 años de la batalla de Trafalgar, un acontecimiento que forma parte de nuestra historia y que está directamente vinculado a nuestras costas. Para bien o para mal, esa batalla forma parte de nuestra memoria histórica y tiene que tener un protagonismo fundamental en Barbate", ha manifestado Molina, quien ha insistido en que "no podemos limitarnos a proteger el entorno, tenemos que darle contenido, divulgar su historia y convertirlo en una oportunidad cultural y turística para nuestro municipio".

Asimismo, ha insistido en que las medidas legislativas y las figuras de protección ambiental "deben estar respaldadas por recursos económicos que permitan a los municipios afrontar sus obligaciones y desarrollar proyectos que contribuyan a su crecimiento".

Por último, el regidor ha reclamado "un mayor compromiso" de las administraciones con Barbate, teniendo en cuenta "las afecciones territoriales que soporta el municipio y la necesidad de impulsar inversiones que permitan compatibilizar la conservación del patrimonio natural e histórico con nuevas oportunidades de desarrollo".

La aprobación de esta figura de protección coincide con la conmemoración, este 21 de octubre, del 221 aniversario de la batalla de Trafalgar, el enfrentamiento naval que tuvo lugar en 1805 frente a estas costas y que forma parte de la historia marítima de Barbate.

Una efeméride que para el Ayuntamiento "vuelve a poner de relieve la importancia histórica del enclave y su potencial como espacio para la divulgación cultural y turística".

El expediente fue incoado por el Ministerio de Cultura en junio de 2025 y culmina ahora con la aprobación de esta figura de protección, destinada a preservar los valores patrimoniales del faro sin interferir en su funcionamiento como señal marítima.

El faro se encuentra sobre el tómbolo de Trafalgar, dentro del Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate. Su ubicación y su vinculación con la historia marítima convierten este enclave en "un referente patrimonial de especial relevancia para el municipio", entendiendo el Ayuntamiento que su consideración como BIC "permitirá reforzar la protección de sus valores históricos y técnicos, manteniendo las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y adaptación a los avances tecnológicos relacionados con la señalización marítima".