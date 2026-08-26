Los Barrios y La Línea (Cádiz) refuerzan las medidas de vigilancia contra el Virus del Nilo

Actuaciones contra el Virus del Nilo en Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Los Barrios y La Línea de la Concepción están reforzando las medidas preventivas y de vigilancia frente Virus del Nilo Occidental, destacando la localidad linense la ausencia de larvas de mosquitos en ninguno de los puntos críticos inspeccionados.

En una nota, el Ayuntamiento de La Línea ha indicado que estos controles se desarrollan de forma periódica y rotatoria en distintos puntos de la ciudad, permitiendo ampliar la vigilancia y mantener un seguimiento continuado durante el periodo de mayor actividad del mosquito.

El seguimiento incluye diferentes puntos contemplados dentro del Programa Municipal de Vigilancia, entre ellos instalaciones de la estación depuradora, cauces y canales, puntos de control distribuidos por Alcaidesa, Venta Melchor, el polígono industrial del Zabal y distintas zonas del casco urbano, así como en imbornales en diferentes sectores de la ciudad.

En los controles efectuados el pasado viernes no se detectó presencia de larvas en los puntos inspeccionados, manteniéndose una densidad larvaria cero en los puntos efectivamente muestreados, como se ha apuntado.

Estos resultados permiten trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, aunque desde la Delegación municipal de Sanidad se ha insistido en la importancia de mantener la vigilancia y las medidas preventivas durante todo el periodo estival, especialmente ante las elevadas temperaturas propias del mes de agosto.

Además, las medidas de vigilancia desarrolladas en el municipio están siendo verificadas por la Unidad de Protección de la Salud del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, reforzando la coordinación entre el Ayuntamiento y la administración sanitaria autonómica, en las actuaciones de prevención frente al Virus del Nilo Occidental.

En Los Barrios también se están llevando a cabo estas labores de refuerzo de la vigilancia, con nuevos tratamientos preventivos en los núcleos de Guadacorte y Palmones, dentro de las actuaciones fijadas en el Programa Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV) para la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el Virus del Nilo Occidental.

Las labores se han llevado a cabo mediante la aplicación de un producto larvicida específico, que actúa directamente sobre los focos de reproducción acuática, para evitar el desarrollo de los mosquitos en su fase larvaria. Se trata de un tratamiento inocuo para la salud de las personas y respetuoso con el medio ambiente.

En esta ocasión, los trabajos se han ejecutado en varias zonas clave de ambos núcleos de población, concretamente en el lago de Guadacorte, junto a la depuradora de Guadacorte, en la orilla del paseo marítimo de Palmones y en el parque de la Torre Entrerríos.

El concejal de Salud Pública de Los Barrios, Carlos Torres, ha destacado la importancia de estas medidas periódicas para garantizar la seguridad de los vecinos, recordando que este tipo de actuaciones se aplican con una frecuencia quincenal durante la temporada de mayor riesgo.

En el ámbito doméstico se recomienda evitar pequeñas acumulaciones de agua en macetas, cubos, juguetes, bebederos y otros recipientes; mantener adecuadamente piscinas y depósitos; utilizar telas mosquiteras en puertas y ventanas y emplear repelentes autorizados siguiendo las instrucciones del fabricante.

Asimismo, resulta aconsejable utilizar ropa clara que cubra la mayor parte de la piel y extremar la protección frente a las picaduras durante las horas próximas al amanecer y al atardecer.