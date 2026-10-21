Blanca Armario repite como cabeza de lista de Vox por Cádiz para el Congreso

Blanca Armario González, cabeza de lista del Vox por la provincia de Cádiz para el Congreso, en una intervención en la Cámara Baja durante la anterior legislatura. - VOX CÁDIZ

CÁDIZ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado la lista de Cádiz al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, siendo de nuevo Blanca Armario González quien encabezará la lista del partido por la provincia de Cádiz, una posición que ya ocupó en los comicios de julio de 2023.

En esta candidatura, la diputada estará acompañada por Alfonso Carreto Pérez-Barbadillo como número dos y Noelia Campos Rodríguez en la posición tres, según ha detallado Vox en una nota.

Sobre la candidata por Cádiz, se ha reseñado que nació en 1980 en Arcos de la Frontera y es diplomada en Magisterio de Educación Primaria, especializada en Lengua Extranjera, Inglés, y funcionaria de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía desde 2005.

Diputada en la XV Legislatura, ha sido portavoz de la Comisión de Juventud e Infancia, donde ha centrado su labor en el seguimiento de las políticas del Gobierno en materia de inmigración ilegal, especialmente en lo relativo a los menores extranjeros no acompañados. También ha defendido la protección de la infancia.

Anteriormente a este cargo, fue diputada por Cádiz en el Parlamento de Andalucía en 2022.

El número dos de la candidatura, Alfonso Carreto Pérez-Barbadillo, es nacido en El Puerto de Santa María en 1996. Es graduado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y consultor.

Actualmente dirige la Oficina Técnica de Vox, desde donde coordina el equipo encargado de prestar asesoramiento político, técnico y presupuestario a los grupos institucionales del partido, tanto en gobierno como en oposición, en los ámbitos local, regional y nacional.

La número tres de la lista es la jerezana Noelia Campos Rodríguez, diplomada en Ciencias Empresariales y con una trayectoria profesional en los ámbitos financiero y comercial, especialmente como delegada comercial en el sector farmacéutico.

Actualmente es parlamentaria andaluza por Cádiz, donde ejerce como portavoz de las comisiones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Asuntos Europeos.