Boix (PSOE-A) admite "quizás haber fallado" en los canales "para llegar a la ciudadanía" pero "no en el mensaje" - PSOE-A

CÁDIZ, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha admitido este lunes, en una rueda de prensa previa a la Ejecutiva provincial en la que se analizan los resultados del 19J, "quizás haber fallado" en los canales "para llegar a la ciudadanía" pero asegura que "no en el mensaje, valores y principios intactos".

"Seguramente nos hemos equivocado en la manera, en las formas en que nos hemos dirigido a la ciudadanía, quizá tengamos que buscar nuevas fórmulas, nuevos canales de comunicación para que nuestro mensaje, este sí que no cambia en cuanto a valores y principios, llegue de manera más nítida y a más capas de la población en todos los territorios", ha manifestado el candidato, según ha recogido el partido en un comunicado.

El secretario general ha agradecido "la confianza depositada en el PSOE por las decenas de miles de personas que han confiado en estas siglas, así como también el trabajo realizado por la militancia, interventores y apoderados, compañeros y simpatizantes en una campaña que no ha sido fácil ponerla en marcha por el momento elegido por Moreno".

"Nos hubiese gustado que la participación hubiese sido mayor y trabajaremos para que así sea en los próximos comicios", ha dicho para asegurar que "no se ha logrado el objetivo de la movilización".

"Algo ha tenido que fallar por las formaciones de izquierdas, por supuesto por nosotros también, para que hayamos sido incapaces de movilizar al electorado de izquierdas, para que la gente no haya encontrado la motivación suficiente para participar en una convocatoria en la que había en juego tanto, algo tan importante como el futuro de esta tierra", ha señalado.

Por último, ha resaltado que "no estamos satisfechos con los resultados", tras destacar como aspecto positivo de los mismos que "la extrema derecha no haya entrado en el Gobierno andaluz debido a la mayoría absoluta del PP, que ha pasado de ser la cuarta fuerza política en la provincia a la primera tras la absorción del voto de Ciudadanos y el apoyo de ese voto útil hacia una derecha moderada".

"Hemos tenido poco tiempo y Moreno no ha dudado en usar la maquinaria de la Junta para construir un relato que no se parece en nada a la real. Hemos explicado las propuestas que lleva la candidatura socialista al Parlamento andaluz y hemos intentado dar a conocer la importancia de estas elecciones. Aunque parece que no ha sido suficiente a tenor de lo que han dictaminado en las urnas los gaditanos", ha afirmado.

Por último, a juicio del político gaditano, toca "ser coherentes y trabajar desde el Parlamento andaluz, seguir siendo el partido que defiende la socialdemocracia y que va a controlar al Gobierno para que no se sigan produciendo recortes en nuestro Estado de Bienestar". "Vamos a seguir defendiendo los servicios públicos, el empleo, la igualdad y la autonomía andaluza", ha concluido.