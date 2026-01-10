El BOJA publica la cesión de terrenos para el nuevo Conservatorio de Música Paco de Lucía en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Imagen 3d del nuevo Conservatorio de Música Paco de Lucía de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana la orden de cesión por parte del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) del inmueble en el que se construirá el nuevo Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, a cargo de la administración andaluza.

Según se detalla en el BOJA, recogido por Europa Press, la cesión mediante mutación demanial subjetiva del inmueble, denominado 'Solar antiguo Cuartel Fuentenueva' y ubicado en la calle Fuente Nueva, 42, se produce después de un proceso que se ha prolongado durante los últimos 20 años.

Así, con esta publicación, la Junta acepta la transmisión de la propiedad, acordada en el pleno del Ayuntamiento de Algeciras del 25 de abril de 2025, denominando este nuevo conservatorio como 'Paco de Lucía', en homenaje al famoso guitarrista nacido en esta misma localidad. La transmisión de la propiedad se formalizará mediante convenio administrativo y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente, como se indica en el Boletín.

El texto de la disposición recoge que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2014, acordó aprobar la mutación demanial subjetiva o externa [sic] del citado inmueble para destinarlo a Conservatorio Profesional de Música de la ciudad de Algeciras.

Meses después, en 27 de febrero de 2015, el Pleno adoptó un acuerdo de rectificación del anterior acuerdo, en el que se detalló la superficie objeto de mutación demanial, 6.752 m2, incluyendo el compromiso de realizar "todas las demoliciones necesarias, incluso sus cimientos, para dejar un solar resultante a la cota 0 con condiciones técnicas homogéneas que permitan no incluir tareas previas adicionales en el proyecto de construcción". Además, se concretaba que la cesión se efectuaría a través de la figura de la mutación demanial subjetiva.

Diez años después, en abril de 2025, el pleno municipal resolvió el formalizar la mutación demanial subjetiva a favor de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de este inmueble para destinarlo a la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música, y en mayo es la Secretaria General Técnica de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la que propone la aceptación de la cesión gratuita mediante mutación demanial subjetiva del inmueble descrito en la presente orden andaluza.

Ya por último, la Dirección General de Patrimonio dictó acuerdo de inicio y propuesta de orden, de fecha 18 de noviembre de 2025, por la que se acepta la transmisión de la propiedad mediante mutación demanial subjetiva acordada por el Ayuntamiento de Algeciras a favor de la comunidad autónoma de Andalucía para destinarse al citado conservatorio.

Cabe recordar que en mayo de 2024, la entonces consejera de Educación, Patricia del Pozo, aseguraba a los medios que el proyecto de ejecución de la nueva sede para el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía de Algeciras ya estaba redactado y que había programada una inversión de 5,4 millones de euros.