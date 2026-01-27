Bomberos realizan 64 actuaciones en distintos puntos de la provincia de Cádiz por el temporal de lluvia y viento

Efectivos de Bomberos retiran un árbol caído en San Fernando. - CONSORCIO DE BOMBEROS

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz han realizado 64 actuaciones durante la mañana de este martes a causa del temporal de lluvia y viento, por diferentes puntos de la provincia, principalmente por elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento.

Según ha indicado el consorcio en una nota, un total de 16 de las intervenciones corresponden a la zona de Bahía de Cádiz, mientras que 19 se han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar y 29 en las áreas de Sierra y Campiña, la mayoría de ellas concentradas en Jerez.

Así, desde la 8 horas de este martes, los efectivos de Bomberos han realizado seis actuaciones en Cádiz capital, con el saneado en una fachada de la calle San José, el reconocimiento por entrada agua en una vivienda en la calle Santa María de la Cabeza, la retirada de una ventana en calle Obispo Urquinaona, el reconocimiento de un par de andamios o el saneado de cascotes en la calle Tolosa Latour.

También han sido seis las actuaciones llevadas a cabo en el municipio de Chiclana de la Frontera, con una retirada de cable en la vía pública o de dos carteles publicitarios, además de inspeccionar la caída de un árbol y la caída de un muro de cerramiento de una parcela o el apoyo en el achique de agua de una vivienda.

Por su parte, en Puerto Real han tenido que actuar en retirada de un árbol y de una chapa en una gasolinera, mientras que en San Fernando han actuado en la retirada de un árbol caído sobre un vehículo. Igualmente, en Medina Sidonia han tenido que afianzar chapas de obra con riesgo de caída en el colegio Doctor Thebussem.

En la zona del Campo de Gibraltar, los bomberos han tenido once actuaciones en Algeciras, con retiradas de chapas, saneados de fachadas, retiradas de un poste a luz y de un cartel o la revisión de un andamio de cuatro plantas por riesgo de caída.

Igualmente, han realizado tres intervenciones en La Línea de la Concepción, tres en Tarifa y dos Los Barrios, con retiradas de árboles, carteles con peligro de caída o achique de agua en vía pública.

La zona de la campiña de Jerez y la Sierra es donde más intervencines se han acumulado, con un total de 29, de las 18 han sido del parque de Jerez, tres en El Puerto, tres en Sanlúcar, cuatro en Arcos y una en Ubrique.

La tipología de actuaciones en estas zonas ha sido principalmente retirada de elementos caídos o con riesgo de caída, como carteles, chapas, placas solares, árboles o ramas, además de la inundación de cuartos de contadores y saneados de fachadas.