Bornos (Cádiz) suspende el Belén Viviente previsto para este domingo

BORNOS (CÁDIZ), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos y asociaciones participantes junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) han decidido de manera unánime suspender el Belén Viviente que debía celebrarse este domingo. Cabe recordar que Arcos de la Frontera, otra de las citas importantes con esta tradición, también ha decidido suspender su Belén Viviente que se celebraba el sábado 18.

Desde el Ayuntamiento de Bornos se ha señalado que a pesar de la suspensión "se mantiene el compromiso de volver el próximo año con más fuerza para que el Belén siga siendo un referente en la navidad de la localidad y la Sierra, en el marco incomparable del Castillo Palacio de los Ribera".

Por su parte, el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, argumentó que el motivo principal para haber tomado la decisión de la suspensión del Belén es por la gran cantidad de visitantes --cercanos a 20.000-- que ese día podrían llegar desde fuera de la población, lo que supone un riesgo para la transmisión del Covid, al no poder controlar este flujo de personas.

No obstante, otros eventos de la programación navideña sí se mantienen, debido a que no convocan a un número tan masivo de público exterior, y por tanto, no provocarían que la incidencia pudiera subir desproporcionadamente. Además, el alcalde ha afirmado que Arcos seguirá siendo un destino seguro para acoger a un turismo responsable que llegue hasta los establecimientos hosteleros de la ciudad.

El incremento de los casos positivos por Covid registrados en la provincia, más de 1.200 en la última semana, está haciendo que algunas actividades programadas y anunciadas se estén suspendiendo en varias localidades, como es el caso de estos dos municipios de la Sierra gaditana o algunas Zambombas en Jerez, como fueron los casos de las programadas por la Hermandad del Desconsuelo, la Hermandad de los Judíos de San Mateo, la Hermandad del Rocío o la asociación de vecinos de La Plata.

Uno de los primeros que decidió no celebrar este año su Belén Viviente fue Medina Sidonia en el mes de octubre, que ha pospuesto un año más este evento que cada año atrae la visita de muchos visitantes al ser también uno de los destacados de la provincia.