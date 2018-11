Borrell subraya la importancia de la relación trasatlántica en la inauguración del Foro España-EEUU en Jerez (Cádiz)

Publicado 10/11/2018 8:10:59 CET

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha subrayado la importancia de la relación transatlántica y el papel del sector empresarial en la inauguración del Foro España-Estados Unidos, un encuentro anual que reúne a los miembros de la Fundación Consejo España-EEUU y su homóloga estadounidense, el United States-Spain Council, y que este viernes ha inaugurado su vigésimo tercera edición en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El ministro ha pronunciado el discurso inaugural de esta cita, donde felicitó al senador Kaine por su reelección en el Estado de Virginia y manifestó su satisfacción por cuanto la reunión se celebrase en Jerez, "una ciudad llena de esencias españolas y andaluzas", según se informa en un comunicado sobre este evento.

Borrell señaló que "los Estados Unidos son un país, amigo aliado y socio", y puso énfasis en defender "los valores transatlánticos", manifestando que España, cuando se cumplen 40 años de su Constitución, es "una sociedad europea abierta y solidaria que quiere aportar con visión global" en el escenario internacional, tras haberse recuperado de una grave crisis socioeconómica.

El ministro resaltó que "las empresas y la sociedad civil dotan a este foro de una densidad y una vitalidad esenciales", y recordó la visita oficial de los Reyes de España a los Estados Unidos en junio de este año con motivo de la celebración del tricentenario de la fundación de las ciudades de Nueva Orleans y San Antonio, que tienen una clara huella española, y su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

De igual modo, hizo referencia al héroe español Bernardo de Gálvez y su contribución a "la libertad e independencia de los Estados Unidos".

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

Las jornadas de trabajo arrancaron este viernes con una visita a la base naval de Rota (Cádiz), donde fueron recibidos por el Almirante de la Flota Manuel Garat Caramé. Posteriormente, el presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, José Manuel Entrecanales, y el senador Tim Kaine, presidente del United States-Spain Council, inauguraron las sesiones de trabajo.

También intervinieron en la sesión inaugural el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, y su homólogo estadounidense, Duke Buchan III, quien, tras hacer una referencia simbólica a la ciudad de Jerez como "la capital del mundo", manifestó su pasión por España y su disposición para "promover la prosperidad económica en ambos países y aprovechar este viento de cola para trabajar juntos".

Los asistentes también pudieron escuchar un mensaje en video del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien manifestó que lamentaba no haber podido venir a Jerez y reconoció el esfuerzo de ambas entidades por acercar las sociedades civiles a través del Foro. Además, ofreció cifras significativas sobre las "intensas relaciones" económico-empresariales entre ambos países.

Por su parte, el recientemente nombrado representante de España en Washington, Santiago Cabanas, agradeció el respaldo y apoyo de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el United States-Spain Council en sus primeras semanas de mandato.

La primera sesión de trabajo ha incidido en temas relacionados con el desarrollo, la estabilidad y el fenómeno migratorio que se plantea en África y el Mediterráneo, y ha contado con las intervenciones de la Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, Cristina Gallach; el embajador Reuben E. Brigety, decano de la Elliot School of Internationa Affairs de la Universidad George Washington y ex representante de Estados Unidos para la Unión Africana; Bernardino León, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores y ex representante especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo; y Kathleen Knewland, cofundadora del 'think tank' The Migration Policy Institute.

Los ponentes han coincidido en la necesidad de generar proyectos de desarrollo e incentivar el empleo juvenil para evitar los grandes flujos migratorios, haciendo hincapié en la necesidad de traducir los acuerdos diplomáticos en acciones adecuadas.

También han subrayado el papel del sector privado como estímulo de las economías menos desarrolladas, que debe implicarse, asumir riesgos y fomentar los lazos de colaboración con las administraciones públicas.

Ha habido también consenso en plantear que los flujos migratorios requieren de una cooperación más estrecha, multilateral y coordinada entre todos los actores internacionales.

Las sesiones de este sábado por la mañana se centrarán en los retos que afrontan las 'smart cities' en materia de sostenibilidad, así como el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo y en la educación.

El XXIII Foro España-Estados Unidos cuenta con el patrocinio de Acciona, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ACS, BBVA, Ebro Foods, Gestamp, Iberdrola, Técnicas Reunidas e IESE Business School.