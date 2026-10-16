Bruno García (PP) se muestra "convencido" de que han hecho "lo correcto" en Algeciras

Archivo - Bruno García, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la provincia de Cádiz, Bruno García, se ha mostrado "convencido" de que han hecho "lo correcto" en Algeciras, donde ha señalado que la situación es "difícil porque es un tema complicado, muy complejo y desagradable" con dos denuncias en "temas muy importantes". "Hemos tomado esta decisión y honestamente estamos orgullosos de haberla tomado porque, aunque a veces las cosas sean difíciles, hay que hacerlas", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, cabe recordar que Bruno García, tras tener conocimiento de las dos denuncias contra el alcalde de Algeciras por presunta agresión sexual, habiéndose reunido incluso con una de las denunciantes, reunió el equipo de gobierno del Ayuntamiento algecireño para instarles a que pidieran al alcalde que dimitiera o en caso de no hacerlo, abandonar el equipo de gobierno.

Este planteamiento derivó en que 12 de los 15 ediles del PP presentaran un escrito pidiendo la dimisión del alcalde, José Ignacio Landaluce, y tres de ellos se posicionaran en contra de esa situación. Finalmente, tras la insistencia de Landaluce de seguir en el cargo, los 12 concejales abandonaron el equipo de gobierno y presentaron una moción de censura, junto a Vox, contra el alcalde, mientras que los tres que han continuado han sido nombrados tenientes de alcalde de un equipo de gobierno formado actualmente por cuatro miembros.

Igualmente, esta situación ha derivado en la apertura de expediente por parte del PP a estos tres concejales, que, según ha manifestado Bruno García, apunta a que acabe en expulsión, aunque ha dejado claro que no es él quien lo decide.

"Nosotros planteamos una decisión y un planteamiento de grupo y ellos tomaron otro camino", ha explicado el presidente del PP, que ha añadido que "el expediente se tiene que hacer, informar y estudiar, pero en sí mismo ya la propia acción --del partido-- fue decir dentro o fuera, y ellos mismos tomaron la decisión de estar fuera". No obstante, ha insistido en que es un tema puramente de partido, donde hay un sistema de garantías y un proceso y no es él quien decide.