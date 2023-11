El alcalde de Arcos (Cádiz) aplaude las medidas cautelares para el profesor detenido por abusos a menores

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha destacado la decisión de la jueza que investiga la presunta agresión a dos menores en un colegio de la localidad, que, según ha explicado, ha decretado, "con muy buena diligencia", tomar medidas cautelares dando una orden de alejamiento que "va a impedir tanto que vuelva al centro, evidentemente, como que también pueda estar en contacto con otros menores mientras que no se resuelvan los procedimientos que tiene abierto".

"Levantarnos con una noticia de estas características es duro, sobre todo cuando lo que estamos hablando es de una cuestión de menores de edad y lo que implica, ya no solo en el plano físico, sino también en el plano psicológico y en el plano familiar", ha manifestado el alcalde en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

Rodríguez ha señalado que están "en contacto permanente tanto con la Guardia Civil como con el centro y la Delegación Territorial de la Junta Andalucía para activar todos los protocolos y procurar que la vida de estas familias y de estos niños vuelvan a la normalidad lo antes posible".

En cuanto a la situación de que el profesor tuviera antecedentes por casos muy similares aunque no hubiera sido condenado por ellos, el alcalde ha señalado que "la justicia funciona de esta forma". "Lo que me consta a mí es que tiene dos procedimientos abiertos", ha dicho Rodríguez, que ha recordado que "en España se presume la inocencia y aunque estamos hablando que en un caso de reincidencia hay que ser siempre prudentes en este tipo de declaraciones".

No obstante, ha alabado la decisión de la jueza de tomar esas medidas cautelares y también la Delegación Territorial y la Junta de Andalucía, que han decidido suspender de empleo y sueldo durante seis meses, mientras no haya resoluciones judiciales".

"Estamos hablando de unos temas de una alta sensibilidad y los padres saben que me tienen a su disposición, pero tampoco he querido ahondar más a nivel tan particular, porque entiendo que, en este caso, la privacidad de la familia y de estos niños está por encima de cualquier otro tipo de cuestión. Como alcalde, por supuesto, estoy a plena disposición, pero entiendo que la prudencia y la normalidad tienen que empezar a campar por el bien de estas niñas", ha conluido el alcalde.

Cabe recordar que un profesor de un colegio del municipio gaditano de Arcos de la Frontera ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de abusos sexuales a dos alumnas de 8 y 9 años de edad a las que daba clase, a las que habría realizado rozamientos y tocamientos, contando además con antecedentes previos por hechos similares.

El detenido, de 42 años y natural de Jaén, pasó a disposición judicial en Arcos, donde se ha decretado como medidas cautelares una orden de alejamiento sobre las dos víctimas y sobre los centros educativos mientras se instruye la causa.