Cádiz celebra el Día de las Bibliotecas con un mural y la entrega de los premios “Ratones de Biblioteca”

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, inauguró este viernes, con motivo del Día de las Bibliotecas, el mural realizado por la artista gaditana Gloria Garrastazul en la biblioteca Adolfo Suárez. La obra establece un vínculo transversal entre las artes plásticas y la lectura, promoviendo el fomento lector y la visibilidad de artistas locales.

Según una nota emitida por el Consistorio, tras la inauguración, se procedió a la entrega de los premios "Ratones de Biblioteca", organizados por la Red de Bibliotecas Municipales, que reconocen la labor de asociaciones, entidades y medios de comunicación en la promoción de la lectura y la difusión de las actividades de "Cádiz, una ciudad de libro".

En la edición de 2025, los galardones han sido concedidos a la Asociación Amigos de Quiñones, OndaCero Cádiz, y el premio "Ratoncitos de Biblioteca" a la Fundación Tierra de Todos, por su participación en los talleres de lectura infantil que se desarrollan en la Biblioteca de Santa María.

La celebración del Día de las Bibliotecas combina así arte, lectura y reconocimiento al compromiso de la ciudadanía y entidades con la promoción cultural, enmarcando la estrategia municipal de fomento del hábito lector.