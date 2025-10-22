Cádiz celebra Halloween 2025: Actividades gratuitas para todas las edades en el centro y extramuros

La concejala de Juventud e Infancia Gloria Bazán, y la de Participación Ciudadana, Loli Pavón, presentan los actos por Halloween. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una nueva edición de Halloween, que este año contará con espectáculos y actividades pensadas para todos los públicos en el centro de la ciudad y la zona de extramuros.

Así lo han explicado la concejala de Juventud e Infancia Gloria Bazán, y la de Participación Ciudadana, Loli Pavón, en una rueda de prensa en la que han estado acompañadas por los diseñadores de las principales actividades de este Halloween 2025 y personajes caracterizados que protagonizarán las diferentes jornadas, ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

En primer lugar, Bazán ha detallado el Halloween infantil que traerá a la ciudad los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre el espectáculo 'La Plazuela del Truco o Trato', que se ubicará en el patio de la Casa del Niño Jesús de 17,00 horas a 22,00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El recinto se transformará en una auténtica calle con diez casas tematizadas habitadas por distintos personajes con los que los niños y niñas podrán interactuar realizando el tradicional "truco o trato". Además, habrá bailes de animación, talleres de calabaza, set de caracterización, un escape room y la original experiencia de realidad virtual 'Horrovisión'. La jornada culminará con un espectáculo final y un divertido flashmob "para que las pesadillas se conviertan en risas", ha señalado la concejala.

Para quienes buscan emociones "más intensas", contarán con el pasaje terrorífico del Circo del Horror de Cádiz, que se instalará en los bajos del Museo del Títere. Se trata de un pasaje de terror teatralizado en el que los visitantes se adentrarán en un antiguo circo ambulante que llegó a Cádiz en plena tormenta, una experiencia inmersiva que combina miedo, teatro y diversión, recomendada para mayores de 12 años.

El Circo del Horror abrirá el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 19,30 horas a 00,30 horas el jueves y el sábado, y de 22,00 horas a 01,30 horas el viernes.

Además, la edil ha señalado que este año se ofrecerán como novedad pases adaptados para personas con discapacidad o necesidades especiales, será el jueves y sábado de 18,30 horas a 19,30 horas, para que "todas las personas puedan disfrutar de esta experiencia", ha dicho.

Para hacer más amena la espera del Circo del Horror, el patio del Museo del Títere se iluminará con el espectáculo audiovisual 'Noches de Halloween', un montaje artístico con 1.000 velas led, proyecciones de películas de terror, bandas sonoras y una ambientación tematizada que invitará a sumergirse de lleno en el espíritu de esta festividad.

Junto a ello, también el viernes 31 de octubre, los personajes del Circo del Horror tomarán las calles en un gran desfile de Halloween que partirá a las 20,00 horas desde el Paseo Carlos III, a la altura del ECCO, y recorrerá las principales calles del centro histórico hasta el Museo del Títere, donde retomarán la actividad del pasaje.

HALLOWEEN EN EXTRAMUROS

Por su parte, Loli Pavón ha avanzando que este año Halloween también llegará a extramuros con tres zonas habilitadas para acoger actividades relacionadas con esta festividad pensadas para el disfrute en familia.

En esta nueva propuesta se recrearán distintos espacios temáticos como una casa encantada, un cementerio embrujado y la villa de los monstruos, donde se desarrollarán propuestas como yincanas, escape rooms, manualidades, pintacaras, tatuajes terroríficos y pinturas fluorescentes. Las actividades se celebrarán con entrada gratuita hasta completar aforo.

El viernes 31 de octubre serán en dos espacios, la Glorieta Ana Orantes y el Parque Cinco Continentes de 19,30 horas a 22,00 horas, y el sábado 1 de noviembre será en el Parque Varela en el mismo horario.

Esta extensión del programa supone "una gran novedad", ya que "por primera vez el espíritu de Halloween llega también a los barrios de extramuros, acercando la magia, la diversión y la ilusión de estas fechas a todos los rincones de Cádiz", ha apuntado la concejala.