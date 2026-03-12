Cádiz espera atraer a nuevos turistas ante la dificultad de viajar a otros países por la guerra en Irán

Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de la Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María, ha señalado que la situación de guerra que afecta a la zona de oriente medio puede atraer a la provincia a turistas cuyos destinos de vacaciones son países muy visitados como Egipto, Turquía, Israel o Jordania, todo ello debido al conflicto bélico en Irán.

En declaraciones a Europa Press, Antonio de María ha señalado que, a pesar de las circunstancias en la zona de conflicto, esto puede ser "positivo" para Cádiz a efectos de turismo, ya que el flujo de viajeros puede optar por recurrir a zonas "más tranquilas" de Europa, entre ellas, Andalucía y la provincia gaditana.

Todo ello, teniendo en cuenta que estas fechas "no son propias para que el turismo ande muy potente", ya que acaba de pasar la Navidad y aún quedan varias semanas para la Semana Santa y mucho más para el verano.

Así con todo, ha considerado la posibilidad de que la situación bélica actual en oriente medio redirija a los turistas hacia destinos alejados de esa zona, teniendo en Cádiz uno de los puntos a donde acudir.

No obstante, el presidente de Horeca ha incidido en los efectos negativos de la guerra para la población local, con la subida del precio de los combustibles, que puede provocar aumento de costes para los negocios.

Cabe apuntar que en el primer trimestre de 2025, la provincia de Cádiz recibió en sus hoteles a más de 782.000 turistas, datos que se elevaron hasta los 1,8 millones en el segundo trimestre, entre abril y junio, coincidiendo esas fechas con la Semana Santa y el inicio de la temporada de verano. En esos seis primeros meses de 2025, fueron más de 434.000 los turistas extranjeros que visitaron Cádiz.

Como se ha señalado desde Horeca, habrá que esperar a los datos que se vayan recogiendo en estos meses para saber si esta situación ha tenido incidencia en la provincia a efectos de turismo.