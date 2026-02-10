Cádiz inaugura la programación de la Casa del Carnaval con varias exposiciones

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, en la inauguración de las exposiciones que dan inicio a la programación de la Casa del Carnaval. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha asistido este martes a la inauguración de las exposiciones que dan inicio a la programación de la Casa del Carnaval, participando en la apertura de dos muestras dedicadas al Carnaval de la calle, así como en el estreno de la ampliación de la exposición 'Carnaval de Cádiz a lápiz' y en la exhibición de carteles del Carnaval de Cádiz, que incorpora el correspondiente a esta edición, obra de Raquel Jove.

Según ha trasladado el Consistoio en una nota, González ha asegurado que "en esta jornada se da inicio a un programa que se desarrollará del 15 al 22 de febrero y que nos va a permitir tener abiertas las puertas de este edificio durante toda la semana con una variada oferta de actividades".

De este modo, la Casa del Carnaval acoge desde este martes la exposición 'Callejerismos' de Daniello Pradotti, una colección de medio centenar de retratos del Carnaval callejero, unas obras que ha ido captando desde dentro, siendo partícipe del carnaval callejero. El autor ha querido mostrar un aspecto más humano de la fiesta, representando el compañerismo y la amistad que se mueve en la calle, utilizando como escenario el barrio señero del Carnaval, el barrio de la Viña.

Los visitantes también pueden disfrutar de 'La calle es nuestra', de Fernando Miralles. Un recorrido fotográfico de 30 años, contados a través de unas instantáneas históricas y familiares que captan la esencia y la evolución del Carnaval de Cádiz en la calle, así como a muchos de sus protagonistas.

Estas dos exposiciones se suman a 'El Carnaval de Cádiz a lápiz' de la artista Irene Vélez. Se trata de doce nuevos retratos que se suman a una colección en la que se representa a las principales figuras del Carnaval de Cádiz. En esta ocasión, se han sumado nombres como el pregonero de esta edición, Manu Sánchez, así como mujeres que dan visibilidad a la figura femenina en la fiesta, como Mirian Peralta, Milián Oneto o Pepi Mayo.

Asimismo, desde este martes, también está abierta al público en el patio central la exhibición de casi una treintena de carteles de Carnaval de Cádiz de diferentes ediciones, a los que se ha sumado el de este año, elaborado por Raquel Jove.

También se ha decorado el edificio para la ocasión con las fotografías que forman parte de la muestra 'Carnaval de improviso. Retratos urgentes: la trastienda del COAC', de Julio González. En los próximos días se inaugurará también una exposición dedicada a la figura de Basilio Ruiz y el tango viñero, así como la renovación de 'Tipos de cuidado' de Kiki Hernández.