Cádiz con Palestina se manifiesta el domingo para exigir el fin del comercio de armas y las relaciones con Israel

Archivo - Asistentes de la primera marcha por Palestina de la Plataforma Puerto Real con Palestina. Archivo. - PLATAFORMA PUERTO REAL CON PALESTINA - Archivo

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Cádiz con Palestina ha convocado para el domingo 4 de octubre una nueva manifestación para exigir el fin del comercio de armas y de las relaciones con Israel. Partirá a las 12,00 horas de la plaza de San Antonio y se enmarca en la convocatoria estatal de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y en la movilización internacional de la Global Alliance for Palestine.

En una nota, la entidad ha explicado que la protesta llega cuando se cumplen tres años de "la intensificación del genocidio contra el pueblo palestino", tres años "marcados por el exterminio, el desplazamiento forzado, el hambre y la destrucción, pero también por la resistencia del pueblo palestino y por una movilización internacional que ha reclamado el fin de la impunidad".

Desde Cádiz con Palestina han denunciado que "durante este último año Israel ha continuado intensificando su ofensiva contra la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, mientras persisten el desplazamiento forzado, la ocupación y la vulneración de los derechos del pueblo palestino".

La movilización reclamará también "la libertad de las personas palestinas encarceladas y el fin de la persecución contra quienes denuncian y documentan las violaciones de derechos humanos".

El eje central de la convocatoria será la exigencia de un embargo integral de armas a Israel y el fin de "las relaciones de complicidad" con el Estado israelí.

Cádiz con Palestina ha reclamado que "se ponga fin a la venta, compra, tránsito y transferencia de armamento, así como a cualquier colaboración militar, policial, tecnológica o de seguridad con Israel", considerando "especialmente urgente" que el Estado español avance en la reforma de la Ley de Comercio de Armas para "garantizar un embargo efectivo a estados investigados por genocidio o crímenes de guerra".

Asimismo, ha reclamado la suspensión "permanente" del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel y el fin de las relaciones económicas, comerciales, académicas, deportivas y culturales que "contribuyan a mantener la impunidad".

La movilización pondrá también el foco en Andalucía y en el papel de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) dentro de la estructura militar estadounidense. "No queremos que nuestro territorio sea la retaguardia de ninguna potencia ni que nuestras bases sirvan para sostener guerras decididas lejos de nuestros pueblos", han señalado desde la plataforma.

Cádiz con Palestina ha hecho un llamamiento a colectivos, asociaciones y a la ciudadanía de toda la provincia a llenar las calles de Cádiz el próximo domingo 4 de octubre para "exigir el fin de la impunidad y reforzar la presión internacional hasta que Palestina sea libre".