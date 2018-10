Cádiz.-El PP exige responsabilidades al Gobierno y a la Junta por el cierre de Delphi y pide medidas a Industria

Actualizado 28/02/2007 18:29:24 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - El diputado del Grupo Popular Jesús Mancha ha exigido responsabilidades al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, por el cierre de la factoría Delphi y por "su falta de acción y su desidia ante la desertización industrial que padece esta zona". Mancha ha planteado que incluso se establezcan "contactos diplomáticos al más alto nivel" con las autoridades norteamericanas para detener un proceso que, a su juicio, "no es súbito y que ya los trabajadores conocían y había advertido desde hacía tiempo". El diputado, que ha presentado esta mañana una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados en la que exige medidas urgentes al Ministerio de Industria para evitar el cierre de la factoría ubicada en Puerto Real, lamenta que las instituciones no hayan realizado un seguimiento exhaustivo de las ayudas y subvenciones que en su día otorgaron a esta industria auxiliar de automoción. "Se les regaló el suelo y más de 60 millones de euros" --recordó-- y ahora "nos encontramos con que Delphi Puerto Real es la única fábrica que queda fuera del plan de reestructuración de la empresa americana", apuntó. En las cuestiones que plantea al Gobierno, Mancha pregunta si la Administración presagiaba el inminente cierre de la fábrica, si era consciente de la incapacidad de la empresa para atraer nuevos contratos de manera competitiva o si percibía que las empresas auxiliares del sector de la automoción iban buscando alternativas a su producción en previsión a este desenlace. En la misma línea, el diputado 'popular' se interesa por saber cual es el sentido de la afirmación del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, cuando aseguraba que "se buscará alternativa" y que se procurará "minimizar los daños en el capítulo laboral". Por último, Mancha pide al Ejecutivo que explique cómo entiende el hecho de que hace apenas siete días del aviso del cierre, el responsable de la corporación trasmitiera a los trabajadores confianza, garantizando que la fábrica seguiría operativa. SIN PRECEDENTES EN EL GOBIERNO AZNAR Por otro lado, el diputado del Grupo Popular en la Cámara Baja, recordó que "en ocho años de gobierno popular, en la Bahía de Cádiz no se clausuró ni privatizó ninguna empresa ni se produjeron reconversiones traumáticas". Al contrario --añadió Mancha-- en 1992, con Felipe González como presidente del Gobierno, se clausuró la fábrica 'San Carlos' en San Fernando, dejando 1400 trabajadores en la calle". "Ahora nos encontramos con un nuevo golpe para las familias andaluzas", prosiguió Mancha, quien insistió en la necesidad de negociar con la empresa para evitar "el golpe que supondría este desenlace para miles de familias que no encontrarían ninguna otra alternativa de trabajo".