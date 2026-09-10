Cádiz recupera tras siete años la carrera solidaria Crucera, que reunirá el sábado a más de 300 participantes

El concejal de Deportes en Cádiz, Carlos Lucero, en la presentación de la carrera solidaria Crucera, una prueba organizada por la Hermandad de la Vera+Cruz de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz va a acoger este sábado 12 de septiembre la carrera solidaria Crucera, una prueba organizada por la Hermandad de la Vera+Cruz de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento que alcanza su cuarta edición después de siete años sin celebrarse, y donde se contará con más de 300 participantes.

La carrera comenzará a las 20,00 horas, con salida y llegada en el Parque Celestino Mutis, y la recaudación de las inscripciones se destinará a la Bolsa de Caridad 'Melquíades Brizuela Carceller', desde la que se mantienen diferentes proyectos y ayudas dirigidos a personas y familias que lo necesitan, como ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

El concejal de Deportes en Cádiz, Carlos Lucero, ha destacado la recuperación de una prueba que combina deporte, participación y solidaridad y ha agradecido a la Hermandad de la Vera+Cruz el trabajo que desarrolla durante todo el año a través de su Bolsa de Caridad.

"Todo lo que sea algo solidario a través del deporte va a contar con la colaboración del Ayuntamiento", ha señalado, para detallar que la prueba se desarrollará "en un entorno singular de la ciudad", junto a la Bahía. Además, ha deseado que la recuperación de la prueba tenga continuidad y el próximo año pueda celebrarse una quinta edición.

Por su parte, el vicehermano mayor de la Hermandad de la Vera+Cruz, Manuel Porté, ha explicado que la carrera se enmarca en el trabajo social que desarrolla la corporación durante todo el año.

Entre las actuaciones sociales de la Bolsa de Caridad se encuentran la colaboración con el proyecto Cendiarema, la atención a niñas, niños y menores acogidos en los centros franciscanos del Rebaño de María, campañas de material escolar, regalos de Reyes Magos, ayudas a hermanos y familias necesitadas y la colaboración con asociaciones y colectivos sociales.

Porté ha señalado que la intención es que la ayuda repercuta en la propia ciudad de Cádiz y ha animado a la ciudadanía a participar, tanto en la carrera como a través de la denominada fila cero, para quienes quieran colaborar con la causa solidaria.

Daniel Herrera, organizador de la prueba, ha explicado los detalles técnicos de esta cuarta edición. La concentración será a partir de las 19,00 horas en el Parque Celestino Mutis, donde se realizará la entrega de dorsales. Habrá servicio de guardarropa y se podrán formalizar las últimas inscripciones hasta completar los dorsales disponibles.

La salida tendrá lugar a las 20,00 horas desde el exterior del Parque Celestino Mutis. El recorrido será de cinco kilómetros, con 2,5 kilómetros de ida y otros 2,5 de vuelta por el paseo peatonal de la avenida de la Bahía.

Se trata de un trazado completamente llano que discurrirá por la zona peatonal, pasando bajo el segundo puente y llegando prácticamente hasta la zona de Puntales antes de iniciar el regreso.

La organización ha incidido en que no se trata únicamente de una prueba competitiva, sino de una jornada de convivencia abierta a toda la ciudadanía. Así, además de las categorías deportivas, cualquier persona puede participar realizando el recorrido andando, sin límite de edad en la marcha solidaria no competitiva.

La carrera contempla ocho categorías, desde Sub16 hasta Máster 65, tanto en modalidad masculina como femenina y habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría y trofeos para los tres primeros clasificados absolutos, tanto masculinos como femeninos.

Las inscripciones tienen un precio general de diez euros, con una tarifa de ocho euros para las primeras 100 personas inscritas.

La prueba contará con cronometraje informatizado mediante chip, seguro de responsabilidad civil y deportivo y una UVI móvil. Al finalizar se celebrará la entrega de premios y una jornada de convivencia en el entorno del Parque Celestino Mutis.

Los participantes recibirán además una bolsa del corredor con camiseta conmemorativa, mochila y diferentes productos y obsequios de los patrocinadores, según las condiciones establecidas por la organización.

La carrera solidaria Crucera recupera así una iniciativa que ya había alcanzado el límite de participantes en anteriores ediciones y que vuelve a plantear el deporte como un espacio de encuentro, convivencia y colaboración con los proyectos sociales de la Hermandad de la Vera+Cruz.