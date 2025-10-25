Cádiz registró 1.086 defunciones más que nacimientos durante el primer trimestre de 2025

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos de madres residentes en la provincia de Cádiz fue de 1.900 durante el primer trimestre de 2025, un dato que supone un crecimiento natural negativo al tener en cuenta las defunciones registradas en este periodo, que se elevaron a las 2.986 muertes.

De esta manera, se entiende que el crecimiento natural de la población --la diferencia entre los nacimientos y las defunciones-- ha sido negativo en la provincia al producirse 1.086 muertes más que nacimientos durante ese primer trimestre del año, según datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

Respecto a los nacimientos ocurridos en Andalucía, 1.903 tuvieron lugar en la provincia, resultado de un total de 1.878 partos de madres residentes en Cádiz. De estos, 25 fueron partos dobles, que dieron lugar a 1.900 bebés que nacieron vivos y tres que sufrieron una muerte fetal tardía.

En cuanto al estado civil de las madres residentes en la provincia, hasta 1.074 de los nacimientos correspondieron a madres no casadas y 801 a nuevos bebés de madres casadas. A esto se suman los nacimientos donde algún progenitor era extranjero, en concreto 137, mientras que en la gran mayoría, 1.589, ambos padres eran de nacionalidad española.

Sobre la edad de las madres gaditanas en el momento del parto, en 627 nacimientos éstas tenían entre 30 y 34 años y solo un parto fue de madres menores de 15 años en la provincia durante el primer trimestre de 2025.

Respecto a las defunciones, de las 2.986 registradas en el citado periodo, 1.580 se correspondieron a hombres y 1.406 a mujeres. Las edades más frecuentes de los decesos se dieron entre personas de 85 a 89 años (544), habiendo 23 muertes de mayores de 100 años y seis de menores de 14 años.

La provincia registró además 62 muertes de extranjeros residentes en Cádiz, frente a las 2.924 de personas de nacionalidad española. Además, en 1.189 de los casos las personas fallecidas eran viudas, 1.183 estaban casadas en el momento de su muerte y 377 eran solteras.