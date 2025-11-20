Cádiz será sede de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas en 2026

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cádiz será la ciudad anfitriona de la XXIX Conferencia de zonas francas iberoamericanas en octubre de 2026. Este nombramiento, por el que la ciudad acogerá el encuentro anual más relevante del ecosistema de zonas francas de Iberoamérica, se ha conocido este jueves en el marco del cierre de la segunda jornada de la cumbre de zonas francas, que este año se celebra en Punta del Este (Uruguay) y que ha reunido a más de 300 líderes y expertos de 23 países, entre los que se encuentra una delegación de la Zona Franca de Cádiz, con el delegado del Estado, Fran González, al frente.

Por su parte, González, que ha sido ratificado además en asamblea como miembro de la junta directiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), ha recibido el traspaso de sede de la mano del vicepresidente de la AZFA, Carlos Wong; el presidente de la Cámara de Zonas Francas, Enrique Buero, y el director ejecutivo de la AZFA, Julio Rodríguez, entidad organizadora del evento, en un acto que ha cerrado la segunda jornada de la conferencia y que ha dado el pistoletazo de salida a la candidatura española de Cádiz, que coge el testigo de la uruguaya Punta del Este, donde este viernes finaliza la actual cumbre.

La Asamblea de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, de cuya junta directiva forma parte el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, se ha reunido coincidiendo con la Conferencia de Zonas Francas y ha avalado la candidatura de Cádiz como sede de su próximo encuentro. Hasta el momento, solo dos ciudades europeas han albergado este foro: la propia ciudad de Cádiz, en 2002, y Barcelona, en 2023, por lo que esta designación permitirá que la capital gaditana acoja por segunda vez este evento internacional.

Tras la proyección del vídeo 'Luz de Bahía', en el que se presenta el potencial de la provincia gaditana en los sectores productivos como la logística, la economía azul, la gastronomía o la cultura, González ha intervenido agradeciendo a los organizadores la designación de Cádiz como sede para 2026 tras unos días de "intenso trabajo, del intercambio de experiencias y de transferencia de conocimiento entre las zonas francas y el tejido empresarial de ambos lados del Atlántico".

El máximo representante del Consorcio gaditano ha hecho hincapié en dimensionar el evento que será "una gran oportunidad. Un evento de ciudad, con proyección nacional e internacional que situará a Cádiz como capital mundial de las zonas francas de uno y otro lado del Atlántico y donde se visibilizará el potencial de estos espacios logísticos para la atracción de inversiones en tiempos de incertidumbres geopolíticas a nivel mundial".

Asimismo, González, que ha estado acompañado por la directora de Promoción Empresarial, Marta Domínguez, y el coordinador de Incubazul y Blue Core, Jose Manuel Fedriani, ha hecho un balance positivo del nombramiento que se ha materializado "gracias al intenso trabajo de estos años".

"CÁDIZ COMO POLO DE LA ECONOMÍA AZUL"

"La Zona Franca ha logrado referenciar Cádiz como polo de Economía Azul gracias a los proyectos Incubazul y Blue Core y la celebración de las tres ediciones de los Blue Zone Forum; ha saneado las cuentas del ente hasta lograr dar beneficios por primera vez en 13 años; y ha fortalecido las alianzas con las zonas francas españolas y las del otro lado del Atlántico, un trabajo que ha permitido que el año que viene sea sede de esta importante cumbre internacional", ha desatacado González, quien ha enmarcado también la candidatura en una estrategia de Estado en la que "las relaciones entre España-Europa y América Latina son clave para la estabilidad geopolítica y el progreso".

En este sentido, ha señalado que comenzarán a trabajar en la organización del XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, marcándola como "un reto y una gran oportunidad, porque la cumbre da el salto a una ciudad española y al continente europeo". "Estamos convencidos que Cádiz estará a la altura, contamos con la mejor carta de presentación tras la organización de las tres últimas ediciones de los eventos Blue Zone Forum que nos referencian como éxito de participación y de organización con una media de más de 1.200 participantes y ponentes de primer nivel", ha apostillado.

El anuncio de Cádiz como sede de la próxima Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas ha puesto el broche a una semana llena de visitas a zonas francas y espacios tecnológicos de Montevideo y Punta del Este, junto a un programa de ponencias y mesas redondas. En una de ellas intervino el delegado de la Zona Franca de Cádiz, que expuso la adaptación del recinto fiscal al modelo de industria 4.0 y sus proyectos vinculados a la Economía Azul.

Gonzaléz ha formado parte de la mesa redonda 'Zonas Francas: Retos y Oportunidades en Tiempos Disruptivos', en la que han intervenido junto al responsable gaditano Andrés Prada, director de Megalabs Globa, una compañía farmacéutica latinoamericana; el director ejecutivo de la Coyol Free Zone de Costa Rica, Carlos Wong, y Luca Estebenet, representante de Epic Aerospace, empresa argentina que desarrolla equipos para el remolque de satélites; todos ellos moderados por el gerente general de la Zona Franca La Lima, también de Costa Rica, Fernando Carazo.

En su intervención ha afirmado que "la Zona Franca de Cádiz ha sabido adecuarse a los tiempos y creemos en una aplicación fundamental y necesaria de herramientas innovadoras como la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos a la gestión de la Zona Franca y sus proyectos bandera como Incubazul y Blue Core". "La Zona Franca ha implementado un modelo 100% digital a su gestión, que permite la total trazabilidad de la documentación de inicio a fin", ha destacado.

González ha hecho un guiño a las zonas francas y entidades públicas y privadas de Latinoamérica y ha insistido en que "el trabajo conjunto nos hace fuertes". Así, ha mostrado su apuesta por "trabajar conjuntamente con otras zonas francas y con entidades como los clústers marítimos y navales, universidades, empresas del sector, etc, para crear sinergias y fortalezas".

De hecho, ha hecho hincapié en que desde Zona Franca de Cádiz se está "fomentando en los últimos años la consolidación de fuertes lazos de colaboración con los países iberoamericanos para explorar y avanzar en sinergias y colaboraciones que generen oportunidades al tejido empresarial a ambos lados del Atlántico".

En esta línea, las visitas a distintos recintos de Montevideo y Punta del Este han servido para estrechar vínculos que ya se iniciaron en misiones comerciales anteriores, no solo a Uruguay sino también a Colombia y Argentina y han reforzado contactos para el impulso de las oportunidades para las empresas interesadas en operaciones comerciales en mercados exteriores, sobre todo en los latinoamericanos.