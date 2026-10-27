CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz presentan la segunda temporada de 'El Carnaval Jamás Cantado'

1129060.1.260.149.20261027183006 Archivo - El presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, Francis Sevilla Pecci, y el director de Banca Instituciones de CaixaBank en Cádiz, Sergio González, presentando el podcast 'El Carnaval Jamás Cantado'. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz ha acogido este martes la presentación de la segunda temporada de 'El Carnaval Jamás Cantado. Un autor, una época', el pódcast impulsado por la Asociación, con el patrocinio de CaixaBank, que nació con el objetivo de preservar la memoria oral del carnaval gaditano y acercarla a nuevas generaciones.

Según ha indicado en una nota CaixaBank, la iniciativa regresa tras el éxito de su primera edición, que ha superado las 32.000 escuchas acumuladas en las principales plataformas de audio y se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras para la divulgación y preservación del patrimonio cultural del Carnaval de Cádiz.

La presentación ha corrido a cargo de Sergio González, director de Banca Instituciones de CaixaBank en Cádiz, y Francis Sevilla Pecci, presidente de la Asociación y conductor del pódcast, que han dado a conocer los contenidos de esta nueva entrega, compuesta por seis episodios monográficos dedicados a algunas de las personalidades más influyentes de la fiesta.

Así, el primer capítulo está dedicado a Pedro Romero (con fecha de emisión este mismo martes), el segundo es para Joaquín Quiñones Madera (fecha emisión 6 noviembre), el tercero José Luis García Cossío (17 noviembre), el cuarto Adela del Moral (27 noviembre), el quinto para José Antonio Vera Luque (9 diciembre) y el secto para Manuel López Cañamaque (17 diciembre).

Según han indicado, a través de entrevistas, testimonios, análisis y recuerdos compartidos por protagonistas y expertos, cada capítulo ofrecerá una visión cercana de la trayectoria artística y humana de estos autores, así como de su contribución a la evolución del Carnaval de Cádiz.

Al igual que ocurrió en la primera edición, el lanzamiento de la nueva temporada estará vinculado a la cuenta atrás hacia el Carnaval. El primer episodio verá la luz cuando resten 100 días para el inicio de la fiesta, reforzando una fórmula que convirtió al pódcast en uno de los primeros hitos culturales del calendario carnavalesco.

El primer episodio está dedicado a Pedro Romero Varo, una de las figuras más influyentes de la comparsa contemporánea y referente indiscutible del Carnaval de Cádiz. El capítulo repasa su trayectoria artística, desde sus inicios en la fiesta hasta su consolidación como uno de los autores más reconocidos y premiados del concurso.

A través de recuerdos, testimonios y análisis de algunas de sus agrupaciones más emblemáticas, el episodio profundiza en su aportación a la evolución de la modalidad y en su particular forma de entender el carnaval. La tertulia ofrece además una visión cercana y personal del autor, abordando tanto su legado creativo como su influencia en varias generaciones de carnavaleros.

CaixaBank ha señalado finalmente que esta colaboración se enmarca en el compromiso con la promoción de la cultura, la conservación de las tradiciones y el apoyo a iniciativas que contribuyen a preservar la identidad y el patrimonio de los territorios en los que desarrolla su actividad.

Los episodios estarán disponibles en las principales plataformas de audio a través de los perfiles oficiales de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y YouTube, facilitando así el acceso de aficionados y público general a este proyecto de divulgación de la memoria carnavalesca.