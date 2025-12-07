La campaña de la Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz celebra este martes 9 una ponencia sobre violencia obstétrica

Archivo - Una mujer embarazada. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de la Mujer, junto con la Dirección General de Igualdad de la Universidad de Cádiz y en colaboración con el Consejo Municipal de la Mujer y diversas entidades sociales y académicas, sigue desarrollando la campaña '16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género', con un amplio programa de actividades de sensibilización y formación.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento de Cádiz, el próximo martes 9 de diciembre se celebrará la ponencia 'Violencia obstétrica: humanizando el nacimiento', a cargo de Aroa Vaello Robledo, matrona, docente y referente andaluza en atención al duelo perinatal. El acto, organizado con la colaboración del Ilustre Colegio de Enfermería de Cádiz, se desarrollará a las 12,00 horas en el Salón de Actos del Centro Integral de la Mujer.

La ponencia abordará la violencia obstétrica como una forma específica de violencia contra las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS), este fenómeno incluye prácticas como la falta de respeto a la autonomía de la gestante, la restricción de movimientos, el trato deshumanizado, el abuso de medicación o la patologización de procesos fisiológicos.

Con su intervención, Vaello reflexionará sobre la importancia de reconocer esta realidad para poder erradicarla, dando voz a las experiencias de las mujeres y promoviendo un modelo de atención que priorice el acompañamiento respetuoso, la evidencia científica y los derechos sexuales y reproductivos.

"La violencia obstétrica existe y así ha sido definida por la OMS; negarse a esta realidad es no querer resolver un problema que las mujeres llevan años señalando", ha destacado la ponente, quien ha subrayado la necesidad de "estar del lado de las familias, escuchar sus vivencias y hacer una autocrítica profesional para reforzar aquello que se hace bien y transformar lo que es necesario mejorar".

Aroa Vaello Robledo es enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrona) y diplomada en Enfermería con Premio Extraordinario Fin de Carrera. De 2015 a 2023 ejerció como matrona en el Hospital de Jerez de la Frontera, donde desarrolló una atención centrada en la humanización del nacimiento.

Ha asumido importantes responsabilidades institucionales, como presidenta de Matrioskas, Asociación Andaluza de Atención al Duelo Perinatal y vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Cádiz, impulsando proyectos de salud perinatal y formación. Compagina su labor asistencial con la docencia como profesora asociada en la Unidad Docente de Matronas de Cádiz y en la Escuela de Ciencias de la Salud, además de colaborar en programas formativos del SAS, Satse y Fuden en áreas como atención al parto, metodología de investigación y duelo perinatal.