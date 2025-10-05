Los campings de Cádiz reciben a 79.000 personas en agosto, 6.800 menos que en 2024

Archivo - Camping Bahia de la Plata en Tarifa (Cádiz) - PATRONATO DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los campings de la provincia de Cádiz han recibido en agosto de 2025 a 79.052 turistas, lo que supone 6.836 menos que el mismo mes del verano pasado, cuando llegaron 85.888 personas. A pesar de esta caída la provincia se sitúa en primera posición a nivel andaluz, superando los datos recogidos en Huelva, Málaga, Granada y Almería.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en ese mes ha habido un total de 297.507 pernoctaciones, la mayoría de ellas --271.942-- de los 69.407 campistas nacionales. El resto, 25.565 estancias, son de los 9.645 turistas extranjeros.

Por puntos turísticos andaluces, Tarifa, Conil de la Frontera y Barbate ocupan en ese orden la lista de ocho puntos de la comunidad autónoma reflejados por el IECA, donde también están Níjar, Motril, Vélez Málaga, Santiago Pontones y Almuñecar.

Respecto a Tarifa, en agosto sus campings acogieron a 23.149 viajeros, que realizaron 70.642 pernoctaciones. Todo ello teniendo en cuenta además que en agosto se registró un importante incendio en el entorno de Valdevaqueros, iniciado en un camping de la zona, que obligó a desalojar a unas 1.500 personas que se alojaban en los campings de alredor.

Tras esta localidad, Conil recibió a 17.819 campistas con 67.186 estancias, y Barbate sumó 12.822 visitas y 59.023 pernoctaciones.

Disgregado por zonas turísticas, el Parque Natural de los Alcornocales lidera también la lista en la categoría de campings, al acumular 28.539 turistas y 87.423 pernoctaciones. El Parque Natural Sierra de Grazalema, que se extiende entre las provincias de Cádiz y Málaga, registró en agosto un total de 7.457 personas y 17.008 estancias.

Por zonas costeras, la Costa de la Luz de Cádiz sigue la estela del resto de categorías y sitúa a la provincia como líder andaluz. Así, según datos del IECA, los campings de esta zona recibieron a 72.759 turistas, que se alojaron 278.934 noches.