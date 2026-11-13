Candidatos de Cádiz para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados por Cádiz del PSOE, José Manuel Albares; del PP, María José García-Pelayo; de Adelante Andalucía, María Sánchez Barrada, y de Vox, Blanca Armario. - EUROPA PRESS

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, está a punto de comenzar. Aunque los gaditanos ya conocen las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado proclamadas oficialmente por la Junta Electoral Provincial, muchos todavía desconocen quiénes integran las listas completas de cada formación política. A continuación, repasamos la composición íntegra de todas las candidaturas por Cádiz para que los electores puedan conocer a los candidatos que concurren a estos comicios.

La comunidad andaluza elegirá un total de 60 diputados al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno menos que en los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023. Este descenso se debe a que la provincia de Cádiz pierde un escaño por su evolución demográfica y pasará de elegir nueve diputados a ocho, mientras que al Senado le corresponderán cuatro escaños, al igual que en el resto de provincias.

En Cádiz concurren once candidaturas al Congreso de los Diputados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos y Frente Amplio (FA). Por su parte, siete formaciones presentan candidaturas al Senado: PP, Senado de Progreso (coalición integrada por PSOE, IU y Sumar), Podemos, Mundo+Justo, Adelante Andalucía, PCTE y Pacma, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

En lo que respecta a las candidaturas a la Cámara Baja por Cádiz, la lista del PP la encabeza María José García-Pelayo, seguida de Miguel Ángel Sastre, Macarena Lorente, Miguel Rodríguez, Inmaculada Marín, Pablo García, Ana María Bertón y Daniel Luis Rodríguez. Por su parte, la candidatura de Vox al Congreso la lidera Blanca Armario, acompañada por Alfonso Benito Carreto Pérez, Noelia María Campos, Germán de la Iglesia, María de la Victoria Elena Guillén, Ángel Rafael Rovira, Elena Guitart y Francisco Javier Mateos.

En el PSOE, la candidatura al Congreso de los Diputados está encabezada por José Manuel Albares, seguido de María del Carmen Sánchez, Alfonso Carlos Moscoso, María Isabel Moreno, José Ramón Ortega, María Esperanza Pérez, Juan José Tejero y Ana Belén Carrera. Asimismo, la lista de Adelante Andalucía para la Cámara Baja la lidera María Sánchez Barrada y le siguen Alejandro Gutiérrez, Rocío de la Caridad Díaz, Ángel Cardiel, Lorena Garrón, José Antonio Camacho, Almudena Camacho y Jorge Párraga.

La lista de Frente Amplio la encabeza Esther Francisca Gil de Reboleño, seguida de Pedro Pablo Santamaría, Johanna Carla González, José Alfaro, Ana Isabel Medina, Alfredo José Charques, Ana María Muñoz y Raúl Berlanga Valenzuela. En Podemos, la candidatura está liderada por Julio de la Torre, al que siguen Judith Fernández, Jaime Zamora, Ángeles Beatriz Rodríguez, Rafael Alberto Oliva, María de los Ángeles Fuentes, Fernando Luciano Delgado y Cristina Sanz.

En otras formaciones como el PCTE, la cabeza de lista es Laura María Gálvez, seguida de Guillermo González, Clara Rodríguez, Álvaro Jesús Núñez, Alba Cortés, Pedro Manuel Benítez, María Algaba y Daniel Sánchez. En Frente Obrero, el número uno al Congreso es Juan Vicente Parra, seguido de Clara Lebrero, Aarón Aliaño, Verónica Sánchez, Josué Monje, Xisela Lema, Emilio Rodríguez y María Teresa Blanco.

Por parte de SALF, encabeza la lista Francisco Anselmo Mesa, seguido de Lorena Moreno, Manuel Ángel Torres, Olga Cerejido, Jaime Maruenda, Cindia María Ramírez, Francisco Javier Rico y Alejandra Rojo García. Asimismo, Pacma sitúa al frente a Marcelino Laínez, acompañado de Encarnación Vicente, Antonio Jesús Ayuso, María Arantzazu Vélez, Enrique Gutiérrez, Cintia Mesa, Francisco José Navarro y María Jesús Castillo.

En el caso de Mundo+Justo, la número uno es María Gracia Clavijo, seguida de Miguel Enrique Núñez, Ana Teruel, Miguel Ángel Bustillo, Ivi Linette Iglesias, Francisco de Bartolomé, María de los Llanos Odogherty y Daniel Carballo.

ESTAS SON LAS SIETE CANDIDATURAS AL SENADO

En cuanto a las candidaturas a la Cámara Alta, la lista del PP al Senado por Cádiz está encabezada por Jacinto Muñoz, con María del Carmen Pérez en segundo lugar y Enrique José García-Máiquez en el tercero. Por parte de la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar), el número uno es Juan Carlos Ruiz Boix, a quien siguen Violeta Márquez y Javier Rodríguez.

Por su parte, la lista de Adelante Andalucía al Senado está liderada por Soulaima Otilia Vázquez, seguida de Juan Antonio Ruiz Giraldo y Francisca Delgado. Asimismo, la candidatura de Podemos la encabeza Marina Liberato Olmedo, junto a Juan Luis Martínez Muñoz como número dos y Ana Isabel Castedo como tercera.

Por la formación Mundo+Justo, la candidatura a la Cámara Alta la abre Ricardo Rodríguez, mientras que el PCTE presenta al Senado a Alejandro Úcar y la papeleta de Pacma la encabeza Carlos Bertoa Cano.