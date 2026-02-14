Carnaval de Cádiz 2026: Los mejores lugares para ver las agrupaciones del COAC y las ilegales

¡Que no vengan! (de Miguel Moreno y Ángel Gago) gana en la modalidad de cuartetos. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz.- Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) marca el comienzo de una de las semanas más esperadas y especiales para la ciudad. Se abre así una ocasión perfecta para descubrir o redescubrir los rincones más emblemáticos de la Tacita de Plata y dejarse llevar por las coplas carnavalescas desde este sábado 14 hasta el 22 de febrero.

Con la llegada del primer sábado de Carnaval, la Plaza de la Catedral se suma como escenario destacado, junto al Mercado Central y la Plaza del Palillero. A partir de las 14,00 horas, las agrupaciones comenzarán a recorrer estos espacios, llenándolos de música y ambiente festivo.

Por su parte, la Plaza de San Francisco se consolida como otro de los grandes puntos de encuentro para disfrutar de las actuaciones más destacadas del COAC 2026. A ella se unen enclaves tradicionales como la Plaza de San Antonio y el barrio de La Viña, donde actuarán los cuatro primeros premios del certamen en esta edición.

¿DÓNDE VER LAS AGRUPACIONES ILEGALES?

Más allá de la programación organizada por el Ayuntamiento, si algo define al Carnaval de Cádiz es el llamado "carnaval de la calle". En él, las agrupaciones callejeras --conocidas también como ilegales por no haber concursado en el COAC-- se adueñan de los rincones del casco antiguo para interpretar sus repertorios con total libertad.

En estos espacios surgen coplas sin corsés ni normas, fruto del ingenio de sus autores, y abundan los cuplés más pícaros, ofrecidos a cambio de algo tan sencillo como rodear a la agrupación y prestar atención. Es una experiencia espontánea y cercana que forma parte de la esencia más pura de la fiesta.

La cita arranca el primer domingo de Carnaval, 15 de febrero, a partir del mediodía, en torno a las 14,00 horas. Aunque pueden aparecer en cualquier esquina del centro histórico, existen puntos especialmente concurridos: la puerta de la Torre Tavira, la plaza del Oratorio de San Felipe Neri, las escaleras de Correos en la plaza de las Flores, la escalinata del Museo de Cádiz en la plaza Mina, la plaza del Palillero o, para los más tempraneros --sobre las 13,00 horas--, la escalinata de la Facultad de Medicina de Cádiz junto al Gran Teatro Falla.

Al caer la noche, el ambiente se traslada mayoritariamente a las calles del barrio de La Viña, donde cada jornada se concentran numerosas agrupaciones. Lo mismo sucederá el lunes de coros, 16 de febrero, y también el último domingo de Carnaval, el día 22.

Durante el resto de la semana, las actuaciones nocturnas continuarán en La Viña, salvo el miércoles de Carnaval, 18 de febrero, cuando el protagonismo pasará al barrio de El Pópulo, en los alrededores del Ayuntamiento. Una parada imprescindible para quienes deseen descubrir una de las manifestaciones más auténticas y queridas del Carnaval gaditano.