El Carnaval en Cádiz arrancará el 8 de enero en el Falla con 125 agrupaciones en busca de la final el 5 de febrero

Archivo - Exterior del Gran Teatro Falla de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha acordado este jueves en el Consejo de Participación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) iniciar el certamen de 2027, que se celebra en el Gran Teatro Falla, el viernes 8 de enero a las 20 horas, tal y como estaba previsto inicialmente. Serán un total de 125 agrupaciones en categoría de adultos las que busquen desde ese día la Gran Final, que se celebra este año el 5 de febrero.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, se celebrarán 14 sesiones de preliminares, extendiéndose esta fase hasta el 21 de enero. Por su parte, la segunda fase o cuartos de final se desarrollarán entre el 24 y el 29 de enero, sin la participación de los cuartetos, que accederán directamente a semifinales si pasan el corte del jurado tras su actuación en la primera fase.

Las semifinales se desarrollarán durante tres días, del 1 al 3 de febrero, y será el 5 de febrero, viernes, cuando se celebre la Gran Final. Por medio, el día 4, tendrá lugar la Final de Romanceros, que volverá a celebrarse en el Gran Teatro Falla.

El Ayuntamiento ha señalado que de acuerdo al número de inscripciones registradas, las sesiones de preliminares contarán con un número de entre siete y diez grupos, teniendo en cuenta el desarrollo del concurso de la cantera, que celebrará en sesiones de mañana las semifinales durante los fines de semana.

En este sentido, ha indicado que el Concurso en la categoría de infantiles celebrará sus semifinales los días 9, 10, 16, 17 y 24 de enero a las 12 horas, mientras que los juveniles contará con dos semifinales, que se celebrarán el día 22 a partir de las 16 horas y el 23 desde las 12 horas en horario continuado.

Como novedad, las dos finales de la cantera también se celebrarán durante el fin de semana, por lo que la de infantiles será el sábado 30 y la de juveniles el domingo 31.

El COAC 2027 contará con un total de 187 agrupaciones (a falta de la subsanación de una inscripción), de las cuales 125 pertenecen a la categoría de personas adultas, con 45 chirigotas, 55 comparsas, 17 coros y ocho cuartetos. En categoría infantil serán 36 las agrupaciones, con 16 chirigotas, ocho comparsas, un coro y once cuartetos, mientras que en categoría juvenil serán 26, con diez chirigotas, siete comparsas, dos coros y siete cuartetos.