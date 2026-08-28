Las carreteras de Cádiz esperan más de 189.800 desplazamientos por la operación retorno del verano

Estado de la Ap-4 en dirección Cádiz este viernes 28 de agosto. - DGT

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes 28 de agosto el dispositivo especial de vigilancia y regulación de las carreteras en la operación retorno de verano, en la que se esperan más de 189.800 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de la provincia de Cádiz desde las 15,00 horas del viernes hasta las 00,00 horas del lunes 31 de agosto.

Las carreteras de la provincia que soportarán una mayor intensidad de tráfico son la A-396, CA-33, A-4, A-48, A-480, A-7, AP-4, N-340 y N-4, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en una nota.

La DGT ha establecido itinerarios alternativos para aliviar los atascos que se producen en distintos puntos de la provincia. De este modo, para evitar las retenciones que se producen en el enlace de la A-4, la A-48 y la CA-33 (enlace de Tres Caminos), se pueden utilizar otras vías como la A-390, A-381 y AP-4.

En la provincia hay además varias carreteras con incidencias, como la N-350 y la A-7 en Algeciras, donde se están acometiendo obras, habiendo desvíos por la remodelación del acceso al Puerto de Algeciras.

La A-381 en Medina Sidonia y Benalup también presenta cortes en algunos tramos por los daños que sufrió durante el pasado episodio de borrascas de enero y febrero, mientras que la A-8126 en Los Juncales (Algodonales) presenta un corte total en un tramo de dos kilómetros por daños en la vía.

También ha incidencias registradas en la A-396 en Vejer y la A-2304 en Alcalá de los Gazules, donde se están acometiendo obras de reparación de la calzada tras daños por las borrascas de invierno. A estas se suman la CA-8201 en Jimena y la A-383 en La Línea de la Concepción, con tramos cortados también por obras.

Este fin de semana coincidirán en carretera un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria de la geografía nacional, motivado por el retorno de los que finalizan sus vacaciones, con flujo predominante de tráfico hacia los grandes núcleos urbanos, el más importante en cuanto a movimientos del verano.

Además, se originarán movimientos de salida por el comienzo del mes vacacional de septiembre hacia zonas turísticas de costa, desplazamientos que se unirán a los habituales del fin de semana estival.

Al tráfico habitual por vacaciones, se unen cada año los vehículos matriculados en otros países europeos que vienen a España o que transitan por ella hacia otros puntos como Portugal o países del norte de África.

Entre ellos destaca los que se engloban dentro de la Operación Paso del Estrecho (OPE), en la que coinciden las fechas críticas de la fase de retorno con la vuelta de los viajeros hacia sus zonas de residencia habitual, y la operación especial de fin de verano en la península.