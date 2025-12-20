La Casa de Papá Noel sigue actualmente en El Puerto (Cádiz) tras el "gran éxito" de su segundo día pese a las lluvias

El sábado es el último día para disfrutar del 'photocall' del mítico sofá de la serie 'Los Simpson', ubicado en la calle Vicario 13 de El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha vivido una jornada "cargada de ilusión y espíritu navideño" con la celebración del segundo día de la Casa de Papá Noel, instalada en la Plaza de Toros, que ha registrado un "gran éxito de participación" a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Tal y como ha detallado el Consistorio local en una nota, ni la lluvia ha frenado las ganas de disfrutar de esta actividad, que ha atraído a "numerosos portuenses y visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia".

Asimismo, la Casa de Papá Noel contó además con la visita del alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, quien quiso acompañar a las familias y compartir con los niños este momento tan especial, destacando "el esfuerzo organizativo y la buena acogida de una actividad que llena la ciudad de alegría y dinamiza la Navidad portuense".

En contexto, esta iniciativa, una de las más esperadas dentro de la programación navideña impulsada por la Concejalía de Fiestas, que dirige el teniente de alcalde David Calleja, continúa consolidándose "como un referente para las familias durante estas fechas tan señaladas". Durante la segunda jornada, los más pequeños han podido seguir viviendo la magia de la Navidad, entregando sus cartas a Papá Noel y disfrutando de un espacio "especialmente diseñado para ellos".

El sábado continúa abierta la Casa de Papá Noel, así como es el último día para disfrutar del 'photocall' del mítico sofá de la serie 'Los Simpson', ubicado en la calle Vicario 13, ambos en horario de 17,00 a 20,00 horas. En caso de una afluencia muy elevada, la Administración local ha precisado que las colas podrán cerrarse antes, "con el fin de evitar esperas innecesarias a aquellas personas que ya no puedan acceder".

Por otro lado, y debido a las fuertes lluvias previstas, el Consistorio ha informado de la cancelación del concierto infantil de la Banda del Maestro Dueñas, programado para la jornada del domingo, mientras que el espectáculo de 'video mapping' queda pospuesto para el fin de semana que viene. Por ello, el domingo "se irá informando de los posibles cambios de agenda que pueda haber en los próximos días, dependiendo de las inclemencias meteorológicas", decisiones que se adoptan "por motivos de seguridad, priorizando el bienestar de los asistentes".

Bajo este contexto, el Consistorio agradece la comprensión de la ciudadanía, y han precisado que cualquier actualización o modificación en la programación navideña se comunicará a través de los canales oficiales municipales, por lo que se pide que estén atentos a ellas.

En concreto, la agenda navideña, organizada por la Concejalía de Fiestas en colaboración con las áreas de Comercio y Hostelería, incluye la Casa Papá Noel en la Plaza de Toros entre las 17,00 y 20,00 horas de las jornadas de este sábado y domingo, así como el citado Sofá Simpson en la calle Vicario, en el mismo horario, pero solo disponible este sábado.

La Administración local ha invitado a todos a seguir participando en las actividades de la programación navideña, "pensadas para llenar de ilusión, convivencia y alegría las calles de nuestra ciudad porque El Puerto Avanza para hacer estas fechas aún más especiales a los portuenses".