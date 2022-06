CCOO pide a Moreno no utilizar el rodillo de la mayoría absoluta y gobernar “de verdad” para los trabajadores

CÁDIZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha instado al Gobierno andaluz a no utilizar el rodillo de la mayoría absoluta y ha pedido que "de verdad" se gobierne para los trabajadores. Además, le ha exigido responsabilidad, "porque está viviendo de la renta del Gobierno de España y ha hecho nada para contener la inflación dentro de sus competencias".

En una jornada sobre el nuevo marco jurídico de las relaciones laborales celebradas en Cádiz, López ha afirmado que la reforma laboral supone un "acuerdo histórico para los trabajadores, especialmente para Andalucía y para la provincia de Cádiz, golpeada por la temporalidad".

"Cuando hay un acuerdo se dejan cosas en el camino pero siempre se llega a un punto en común de crecimiento. Frente al rodillo, acuerdo colectivo", ha relatado la dirigente en referencia a la reforma laboral de 2012 y a la de 2022.

Además, ha manifestado que "CCOO no ha querido ser ventajista ni chantajista en este acuerdo y aunque podía haber pedido venganza, es gente seria que mira al futuro de este país y ha buscado un acuerdo para reconstruir el mundo del trabajo desde la base". "Queremos que se reparta la riqueza de manera equitativa y no se la queden siempre los mismos, por eso vemos bueno que se recupere el instrumento de la negociación colectiva sectorial", ha explicado López Marín.

Así, ha criticado que "haya empresas que sigan pensando que descolgarse de los convenios es rentable y les va a dar beneficio, cuando lo que provoca es un efecto boomerang que puede derivar en menos ventas, menos producción y el cierre del negocio". "La reforma que necesitamos es la reforma de la mentalidad empresarial porque la que tienen es del siglo XIX que entienden que con el látigo, la reducción salarial y la precariedad se obtiene beneficio", ha aseverado.

Por otra parte, López Marín ha recordado que "desde 2008 los andaluces han perdido un 13,43% de poder adquisitivo, y el empresariado dice ahora ante la subida de los precios que los salarios no se pueden subir, cuando llevan sin hacerlo desde 2008".

"Es hora de que el Gobierno de España sea valiente y deje de poner tiritas, porque rebajar la luz un 5% está bien pero con eso no se soluciona nada", ha afirmado la líder sindical, que ha exigido un impuesto a aquellas empresas que no sean responsables y estén subiendo los precios de los alimentos, de la luz, del agua o los combustibles.

En cuanto al Gobierno andaluz, López Marín le ha pedido "que no se confunda porque los andaluces lo han votado para parar a Vox y no por su gestión que, entre otras cosas, la ha escondido en esta legislatura".

"Juanma Moreno tiene una oportunidad que no puede dejar pasar. Queremos que escuche los problemas y se crea que el diálogo social es útil y la base del avance, y que reúna a los agentes económicos y sociales para escuchar propuestas antes de tomar medidas como las que ya se están escuchando de que quiere quitar el canon del agua para dárselo a los grandes empresarios agrícolas", ha añadido.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, José María Román, ha hablado de "cambio de paradigma" durante su intervención. "En 2012, el Gobierno del PP aprobó una reforma laboral para salir de la crisis a costa de los trabajadores, mientras que el Gobierno actual ha aprobado una reforma laboral para sacar a los trabajadores de la crisis". "El objetivo es que trabajando se pueda vivir dignamente y no que trabajando no se pueda vivir con dignidad", ha apostillado.