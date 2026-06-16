CCOO-A recuerda en Cádiz a Juan Pérez como "líder de consenso" del sindicalismo y "huella imborrable de la democracia"

Archivo - La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha recordado este martes a Juan Pérez Pérez, quien fuera secretario general de CCOO de Cádiz entre 1978 y 2000 y miembro de la Ejecutiva regional desde 2000 hasta 2014, como "un hombre bueno, un líder de consenso con firmes convicciones y compromiso con la clase trabajadora", durante el acto de homenaje celebrado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz.

En el encuentro, las personas que han intervenido han coincidido en definir a Pérez como "un líder discreto que, desde la empatía y el trabajo duro, ha dejado una huella imborrable en la organización sindical y un legado que permanecerá para siempre".

En su intervención, López ha repasado la trayectoria vital y sindical de Juan Pérez, cuyos primeros pasos en el compromiso obrero se remontan a su etapa en el sector del metal en Alemania, antes de regresar a Cádiz para desarrollar su militancia en la clandestinidad y participar activamente en la lucha por las libertades democráticas.

Asimismo, ha destacado que durante las décadas de los años 80 y 90, marcadas por el desempleo, la inflación y los procesos de reconversión naval, encabezó numerosas movilizaciones y negociaciones colectivas. "Gracias a su tenacidad, capacidad de diálogo y trabajo incansable, logró consolidar a CCOO como la primera organización sindical de la provincia, superando los 25.000 afiliados y extendiendo la presencia del sindicato por toda la provincia", ha subrayado.

Del mismo modo, la secretaria general de CCOO-A ha destacado la capacidad de negociación de Pérez. "Iba a las reuniones rigurosamente preparado y con propuestas firmes asentadas en argumentos. Era contundente en la negociación, sin necesidad de alzar la voz, con templanza y formas exquisitas".

Tras su incorporación a la Ejecutiva regional en el año 2000, la dirigente de CCOO-A ha subrayado que la aportación de Pérez se extendió a toda la comunidad en hitos relevantes como la huelga general de 2002, que permitió la reversión del "Decretazo".

Asimismo, ha tenido un papel clave como impulsor de la concertación social. "Defendió el diálogo social y la concertación como palanca de avance de derechos, como instrumento para intervenir en las leyes y en los asuntos que impactan en la vida de los trabajadores".

Fruto de su compromiso, López Marín ha señalado que "se consiguieron logros fundamentales en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, tales como la Ley de Participación Institucional o medidas de protección social y de vivienda para las personas trabajadoras más vulnerables".

El acto de homenaje de CCOO a la memoria de Juan Pérez ha contado con la presencia de su familia y ha estado marcado por numerosos momentos de gran emotividad para sus allegados. Durante la ceremonia se ha proyectado un vídeo en el que se han recogido algunos de los hitos más destacados de su trayectoria.

Asimismo, han intervenido el poeta Juan José Téllez, la periodista Carmen Morillo y el director de la SER Andalucía, Antonio Yélamo, quienes han recordado la "especial sensibilidad" de Pérez hacia los problemas laborales del colectivo periodístico.