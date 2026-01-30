Cede un pilar del Puente de Hierro en Arcos (Cádiz), cerrado desde diciembre de 2024, por la crecida del río Guadalete

Archivo - El puente de San Miguel en Arcos, cerrado al tráfico desde diciembre tras sufrir daños en su estructura de hierro. ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, ha mostrado la preocupación del Ayuntamiento por la cesión la pasada noche del jueves de un segundo pilar de la estructura del Puente de San Miguel, conocido como Puente de Hierro, debido a la crecida y la fuerza con la que baja el río Guadalete por esta localidad gaditana. El puente tuvo que ser cerrado al tráfico en diciembre de 2024 al sufrir la rotura en una de las vigas que sostenía su estructura metálica.

En declaraciones a Radio Arcos, recogidas por Europa Press, el alcalde ha explicado que el primer pilar que cedió "no era uno de los que nos preocupaba" pero que este segundo "es uno de los pilares que aguantan con mayor importancia el peso del puente", por lo que desde el Ayuntamiento están "en alerta constante", haciendo inspecciones sobre esta estructura.

"Esperemos que no tengamos que lamentar algo peor, pero ahora mismo la situación es la que hay, hay que asumirla y estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir", ha indicado el alcalde arcense, quien ha detallado también que hay actualmente seis pilares colocados en el puente, tres de ellos son los que "fundamentalmente" sostienen el peso del mismo.

Preguntado sobre posibles soluciones para esta infraestructura que da acceso al Barrio Bajo de Arcos, el alcalde ha asegurado que han estado "desde el minuto uno intentando buscar soluciones" pero que "todas pasan por el tema económico".

No obstante, ha avanzado que "si vemos que tenemos que tomar una determinación de urgencia, tendremos que acudir a donde sea y tendremos que hacer lo que haya que hacer por la seguridad de nuestros vecinos".

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre "un estruendo" alertó a los vecinos del Barrio Bajo, donde el puente de San Miguel, conformado por una estructura metálica que sufrió daños y tuvo que ser cerrado al tráfico, acordonando su entrada y salida por motivos de seguridad.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha trabajado para determinar las posibles soluciones a este puente centenario, construido en 1920, realizando estudios técnicos que aportasen medidas a tomar para afianzar, recuperar y conservar esta estructura.

Sin embargo, dos años después, este puente continúa clausurado, y ahora ha visto como su estructura ha vuelto a verse comprometida debido a la crecida del río Guadalete.