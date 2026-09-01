Cesado un concejal de Conil (Cádiz) al tener abierto un expediente sancionador por irregularidades urbanísticas

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CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Conil de la Frontera (Cádiz), Inmaculada Sánchez, ha cesado al concejal Manuel Almazo de las delegaciones municipales que tenía asignadas en el Ayuntamiento a raíz de las recientes informaciones que le atribuyen un expediente sancionador relacionado con irregularidades urbanísticas al acometer una presunta construcción ilegal en una parcela rústica no urbanizable.

En una declaración institucional, la alcaldesa (Andalucía Por Sí) ha señalado que le ha pedido también su renuncia al acta de concejal como medida de "transparencia".

Inmaculada Sánchez ha señalado que la decisión responde a la voluntad de "preservar el correcto funcionamiento de la institución y garantizar la máxima responsabilidad en la gestión municipal, la seriedad, la transparencia y garantizando en todo momento el adecuado funcionamiento de los servicios municipales y la atención a los vecinos y vecinas".

"La decisión es sumamente clara y es la revocación de las competencias por mi parte", ha aseverado Inmaculada Sánchez, que ha anunciado también una investigación para esclarecer la filtración del expediente urbanístico al concejal, que se publicó en prensa "24 horas después" de su apertura, haciendo hincapié en que "si se ha producido alguna irregularidad, se depurarán las responsabilidades que correspondan".

Como ha trasladado, su gobierno lo tiene "muy claro" y ha asegurado que no hay "medidas tintas" con "absolutamente nadie", y que ante los hechos conocidos se ha tomado la decisión de revocar al concejal de sus responsabilidades municipales.

Con esta decisión, Manuel Almazo deja de ejercer las delegaciones que tenía atribuidas, entre las que se encontraban Recursos Humanos, Seguridad, Participación Ciudadana, Estadística, Transparencia y Protección de Datos, Empleo Autónomo y Jóvenes Emprendedores y Nuevas Tecnologías.