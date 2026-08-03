Chiclana (Cádiz) acoge una exposición filatélica sobre el 150 aniversario del título de Ciudad

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, este lunes 3 de agosto en la inauguración de una exposición filatélica sobre el 150 aniversario del título de Ciudad por parte del rey Alfonso XII - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, ha inaugurado este lunes 3 de agosto en la Casa de la Cultura una exposición filatélica sobre el 150 aniversario del título de Ciudad por parte del rey Alfonso XII, hecho que tuvo lugar el 8 de agosto de 1876 en el Palacio del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso por Real Decreto.

Organizada por la Asociación Filatélica ODA, cuenta con distintos paneles informativos sobre la historia de la España de finales del siglo XIX, durante el reinado de Alfonso XII, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, se ha destacado que el próximo 25 de agosto, último día de la exposición, Correos utilizará en la oficina de Chiclana un matasellos conmemorativo del 150 aniversario. De esta forma, toda la correspondencia que salga de la ciudad llevará dicho matasellos.

La muestra, que puede visitarse hasta el 25 de agosto, día en el que se publica en la Gaceta de Madrid el Real Decreto firmado por Alfonso XII en 1876, cuenta con un total de 17 colecciones de integrantes de ODA y de coleccionistas de otras ciudades como San Fernando, Cádiz o Jerez.

En la misma, el visitante puede encontrarse sellos de la época, pero también etiquetas de bodegas antiguas de Chiclana, ya que el potencial vitivinícola del municipio fue el principal motivo por el que se concedió el título de Ciudad.

Además, pueden contemplarse fotografías de la Chiclana de antes y de ahora, donde puede comprobarse la evolución de la ciudad en las últimas décadas.

El alcalde ha agradecido a la ODA que haya hecho posible esta exposición dentro de los actos conmemorativos del 150 aniversario del título de Ciudad, asegurando que "no podemos olvidar nuestras raíces, como sucede con los vinos, los esteros, las huertas o el atún rojo de almadraba, que volverá a calarse el próximo año".

Por su parte, el vicepresidente de ODA, Miguel González, ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana el que se haya acordado de los coleccionista para conmemorar el 150 aniversario del título de Ciudad y por la cesión de estas instalaciones para su exposición, así como a los coleccionistas que participan en la muestra.

Asimismo, el cronista de la Ciudad e integrante de ODA, José Luis Aragón Panés, ha recordado que desde 2003 se sigue la trayectoria de la ciudad a nivel cultural e histórico, por lo que "no podía faltar" el 150 aniversario del título de Ciudad.

"La muestra aborda la Restauración y todo lo que rodea esta época de la historia de España y de Chiclana", ha comentado Aragón Panés, quien ha indicado que "así podemos ver el desarrollo que ha tenido Chiclana en este siglo y medio".