Chiclana (Cádiz) interviene en dos parcelaciones sin licencia en suelo rústico, una de ellas dividida en 63 partes

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Rodolfo Pérez, explica nuevas intervenciones contra parcelaciones ilegales - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha intervenido en dos nuevas parcelaciones que se estaban ejecutando sin licencia municipal en suelo rústico, siendo uno de los terrenos dividido en hasta 63 partes.

En una nota, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Rodolfo Pérez, ha detallado que estas dos nuevas intervenciones de parcelaciones se han llevado a cabo en el Pago Melilla, en concreto, en la Colada de Fuente Amarga y en el Camino del Chaparral.

En cuanto a la parcela ubicada en la Colada de Fuente Amarga, ésta cuenta con una superficie de 41.000 metros cuadrados, que jurídicamente se ha dividido en 63 parcelas pro indivisos de unos 400 metros cuadrados, de las cuales 21 ya cuentan con escrituras públicas.

"Estamos hablando de la parcelación jurídica, puesto que no hay actualmente nada construido en el terreno, ni siquiera la división de las parcelas", ha indicado el delegado de Urbanismo.

Por otro lado, en relación a la parcela del Camino del Chaparral, ésta cuenta con una superficie total de 14.898 metros cuadrados, que se ha dividido en 28 parcelas de unos 500 metros cuadrados con escrituras públicas, de las que siete ya están inscritas en el Registro de la Propiedad.

A diferencia de la parcela anterior, aquí ya se han producido obras divisorias de las parcelas, por lo que el Ayuntamiento ha procedido a iniciar el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, según ha explicado el delegado.

"Estamos informando de qué es lo que ocurre e incidiendo en que en suelo rústico no se puede parcelar", ha recordado Rodolfo Pérez, quien ha reiterado que para ello "se necesita una licencia municipal", algo que no ha sucedido en ninguno de estos dos casos. Así, ha apuntado que en este tipo de suelos "se pueden plantar viñas o árboles, pero no se puede parcelar, ni vallar ni edificar".

Como ha señalado a "todos los intervinientes en el proceso --propietarios iniciales, compradores, inmobiliarias, profesionales liberales, entidades financieras y funcionarios públicos-- que desde el punto de vista urbanístico se está incumpliendo la legalidad", añadiendo que "la justicia es lenta, pero inexorable.