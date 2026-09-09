La chirigota callejera Cadiwoman actuará en dos de los conciertos de Shakira en Madrid

Archivo - Shakira durante su actuación en el Mundial 2026 - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La chirigota callejera Cadiwoman, conocida en el mundo del Carnaval de Cádiz por tener una composición íntegra de mujeres y cantar letras sarcásticas con un marcado tinte feminista, va a ser una de las invitadas en la residencia de Shakira en Madrid, al actuar en dos de los conciertos que la artista tiene programados desde este mes de septiembre.

En concreto, la agrupación gaditana actuará los días 26 y 27 de septiembre en el Espacio Macondo, compartiendo escenario con artistas de éxito como Amaia, Guitarricadelafuente o Ángeles Toledano, entre una larga lista de invitados.

Las mujeres de Cadiwoman se subirán al escenario con el tipo de 'Las Queen', que ya cantaron por las calles de Cádiz este pasado febrero, según ha contado Susana Ginesta, una de sus integrantes, a Europa Press, asegurando que están "muy contentas" por ser partícipes de uno de los eventos musicales más esperados de la temporada.

Ahora queda por delante ver el repertorio que llevarán a la residencia de la colombiana en Madrid, para lo que intentarán elegir lo que mejor se ajuste al lugar, y siendo conscientes de que tienen argumentos de sobra para formar parte de este evento multidisciplinar, ya que además de música, habrá gastronomía, exposiciones de moda, de pintura y de otras disciplinas.

La chirigota Cadiwoman empezó a andar hace 17 años. Sus integrantes cantaban las cosas que les pasaban y lo que veían a su alrededor, "escenificando el costumbrismo desde lo absurdo e intentando ser la criptonita de lo sistemático".

Esta forma de contar lo cotidiano desde una visión feminista y sin olvidar el humor son las señas de identidad de una agrupación callejera que ha conseguido con los años ser una de las que siempre hay que buscar y ver por las calles de Cádiz tras el concurso oficial en el Teatro Falla.

Y es que, como defiende la propia agrupación, Cadiwoman "no sólo es una chirigota" sino "una manera de hacer activismo feminista desde el humor", es decir, artivismo.

En todos estos años, han actuado en cárceles, han participado en programas formativos de empoderamiento, en jornadas y congresos feministas o en salas míticas. Ahora, cantarán sus letras ante miles de personas, lo que permitirá que su mensaje llegue aún más lejos.