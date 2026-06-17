La ciudad de Cádiz celebrará el Orgullo con el izado de la bandera arcoíris y Toñi Moreno como pregonera

Presentación del Orgullo de Cadi Cadi 2026 en el Ayuntamiento de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz celebrará del 26 de junio al 5 de julio el Orgullo de Cadi Cadi 2026 con una programación amplia, diversa y participativa en el que se incluye el izado de la bandera Lgtbi en el mástil de Plaza Sevilla y en la fachada del Ayuntamiento, y que tendrá como pregonera a la periodista y presentadora de Canal Sur, Toñi Moreno.

La programación combinará celebración, cultura, memoria, arte, reivindicación y convivencia en distintos espacios emblemáticos de la ciudad como el Pópulo, el Mercado Central, el ECCO, el Centro Integral de la Mujer o la Plaza de San Juan de Dios, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

La concejala de Políticas de Inclusión y Lgtbi, Virginia Martín, ha destacado que la programación ha sido preparada "con muchísima ilusión" en colaboración con el colectivo gaditano, asociaciones, entidades y personas que trabajan durante todo el año por una ciudad "más diversa, más libre y más igualitaria".

El programa arranca el 26 de junio con el tradicional izado de la bandera Lgtbi inclusiva, dando comienzo oficial a diez días de actividades que reivindican la igualdad y la libertad de ser.

Las noches del Orgullo volverán a convertir el Pópulo en epicentro de la celebración, con escenarios abiertos, música en directo, espectáculos drag, sesiones DJ y propuestas performativas diseñadas para dinamizar el espacio público y fomentar la participación ciudadana.

El gran momento central del Orgullo de Cadi Cadi 2026 llegará el 4 de julio con el pregón oficial en la Plaza de San Juan de Dios, que este año correrá a cargo de Toñi Moreno. Su elección responde a valores vinculados al espíritu del Orgullo, como la cercanía, humanidad, visibilidad y compromiso social.

El cartel artístico de este año reúne a nombres destacados del panorama drag, musical y escénico. Entre las actuaciones más esperadas está Jota Carajota, artista drag andaluza conocida por su paso por Drag Race España, cuya propuesta mezcla estética flamenca, humor y activismo Lgtbi.

También destaca Imperio Reina, artista drag y cantante reconocida por sus potentes homenajes escénicos a grandes figuras de la música española, así como Pinkchadora, referente del llamado "drag rural", que combina humor, andalucismo y reivindicación.

El talento local y provincial tendrá una presencia destacada con artistas como Francisca Fontana, una de las drag queens más queridas del panorama gaditano, y Dama D'Night, artista no binaria de San Fernando que trabaja desde la performance y la experimentación visual.

También se celebrará 'Orgullo de Mercado', una actividad de animación en el Mercado Central de Abastos donde Francisca Fontana y Dama D'Night recorrerán los puestos interactuando con comerciantes y visitantes. La iniciativa busca visibilizar la diversidad, apoyar el comercio local y convertir un espacio cotidiano en escenario de convivencia.

Además, se ha presentado como novedad 'La Hora Loca', una animación musical itinerante liderada por Susi Pussy, acompañada de DJ y animación móvil. El espectáculo recorrerá las calles del Pópulo llevando música, humor y participación a cada rincón del barrio para que la fiesta salga del escenario y se viva de manera colectiva.

Entre las actividades más populares volverán la Carrera de Tacones y el Lanzamiento de Bolso, dos propuestas festivas ya consolidadas dentro de la programación del Orgullo gaditano.

La programación cultural incluye varias exposiciones centradas en la memoria, la representación y la visibilidad del colectivo. Así, la Fundación del Cádiz Club de Fútbol presenta 'Los Colores del Deporte', una muestra que reivindica diversidad, inclusión y respeto en el ámbito deportivo a través de referentes Lgtbi.

La Fundación Municipal de la Mujer acogerá dos exposiciones fotográficas, como son 'Bella', de Olga Tey Linares, dedicada a Bella Tato, figura histórica de la diversidad en Cádiz, y 'Orgullos@s', de Esteban Barberán Quirós, una selección fotográfica que documenta celebraciones del Orgullo en Cádiz, Sevilla y Maspalomas, reflejando tanto su dimensión festiva como su carácter reivindicativo.

El cine también ocupará un lugar importante dentro de la programación gracias a la colaboración con la Fundación Triángulo.

Se proyectará la película taiwanesa 'Who Will Stop the Rain', una historia queer ambientada en el Taiwán de 1994 que aborda cuestiones como la identidad, el amor y la lucha por la libertad en un contexto de cambio político y social. Además, se celebrará un ciclo de cortometrajes Lgtbi+ procedentes de Taiwán que permitirá acercar al público gaditano experiencias internacionales relacionadas con diversidad afectivo-sexual y de género.

El Orgullo 2026 también reserva espacio para la formación y el crecimiento personal.

El taller 'Encuentro con tu voz', impartido por Silvia Nuño, estará dirigido especialmente a personas trans y a quienes exploran su identidad vocal. Por su parte, Violeta Franco Hidalgo impartirá un taller de automaquillaje queer, orientado al maquillaje como herramienta de empoderamiento, expresión personal y bienestar.

Uno de los momentos más emotivos del programa llegará el 2 de julio con el acto 'Homenajes para no perder la memoria', que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Este acto reconoce a personas e instituciones cuya trayectoria ha sido fundamental para avanzar en derechos, inclusión y visibilidad.

En esta edición recibirán homenaje a Johanna González Aragón, por su activismo y defensa de los derechos de las personas trans en Cádiz; a la Dirección General de Diversidad de la Universidad de Cádiz, por su labor institucional en favor de la inclusión y el respeto; a Samantha Ballentines, una de las figuras más visibles y reconocidas del panorama LGTBI español; y a Marta Tocón García, por su contribución profesional al fortalecimiento de los derechos del colectivo.

A esto se suma una programación paralela que amplía la propuesta institucional. Por un lado, las asociaciones Greendale para Todos y La Tacita Arcoíris han organizado actividades centradas en la convivencia, el acompañamiento y el empoderamiento comunitario.

Entre ellas destaca el club de lectura de la novela 'Tengo miedo torero', de Pedro Lemebel, dirigido por José García Fernández, así como la exposición de ilustraciones 'Cuerpos y Voces'. ambas en el espacio Omni Work Center.

La programación incluye además un Picnic Trans Cádiz, pensado como espacio seguro de encuentro y convivencia; una jornada de defensa personal para personas Lgtbiq+; y dos jornadas del Punto Arcoíris, una iniciativa de información, sensibilización y acompañamiento que se desarrollará en la Plaza de San Juan de Dios y en el Piojito.

El colectivo del barrio del Pópulo contará con una programación que combina ocio, memoria y activismo social, con propuestas como la exposición urbana 'Six seven: Seis colores sobre la oscuridad', instalada en calles y comercios del Pópulo.

La muestra utiliza ilustración y datos para visibilizar la discriminación que sigue sufriendo el colectivo Lgtbiq+ en diferentes partes del mundo y en entornos cotidianos como la familia o el espacio público.

La programación del Pópulo incluye además animación con drag queens, concursos, actividades participativas y citas ya emblemáticas como la Carrera de Tacones, el Maricóctel y Bollería Fina, reforzando la mezcla de celebración y reivindicación que ha caracterizado históricamente al Orgullo en este barrio.

El Orgullo de Cadi Cadi 2026 incorpora además una iniciativa cultural nacida desde la propia ciudadanía, 'Orgullo de Barrio', un documental que explora la historia, la identidad y la transformación del barrio del Pópulo a través del proceso de creación del cartel oficial de esta edición del Orgullo. El documental ha sido impulsado de forma independiente por los estudios creativos EGGO y Teskiyá Studio. Se proyectará el 26 de junio en el ECCO.