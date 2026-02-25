La ciudad de Cádiz conmemorará el Día de Andalucía con un homenaje el viernes al músico Manuel de Falla

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz va a llevar a cabo diferentes actos los próximos días 27 y 28 de febrero para conmemorar el Día de Andalucía, entre ellos una jornada el viernes a las 18,00 horas en la Casa de Iberoamérica que servirá para rendir homenaje al músico gaditano Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento.

El acto, que será presentado por la periodista gaditana Carmen Paúl, pondrá en valor la figura del compositor a través de las obras de los poetas gaditanos Salvador Guerrero, Pilar Paz Pasamar, Julio Mariscal y Antonio Murciano, que refrenda los objetivos del programa municipal 'Cádiz, una ciudad de libro', ha indicado el Ayuntamiento en una nota

Sus textos serán leídos por la presidenta de la Asociación Mujeres de Acero, Conchi Domínguez, el ilustrador Arturo Redondo, el alumno del IES Rafael Alberti, Daniel Barrios Salguero y la poeta gaditana Mercedes Escolano.

Al finalizar la lectura, tendrá lugar el tradicional izado de la bandera de Andalucía a cargo del alcalde de la ciudad, Bruno García, junto a la pregonera infantil del Carnaval de Cádiz 2026, Ainhoa Morillo, mientras suena el Himno de Andalucía, que será interpretado por los alumnos integrantes de la Escolanía de María Auxiliadora, dirigidos por Antonio Hernández Asencio.

La celebración continuará el sábado 28 de febrero con la celebración de un concierto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz a partir de las 20,00 horas. Será el espectáculo 'Suite de tanguillos y tangos (1889-1956)', que tras su estreno la pasada semana en la Casa del Carnaval, volverá a representarse con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

Se trata de un recorrido de tangos compuestos por los grandes maestros de la fiesta, que serán interpretados por un elenco de artistas flamencos de la ciudad como Leo Power, Ana Polanco, Anabel Rivera, Yeyé de Cádiz, David Palomar o Riki Rivera, que estarán acompañados por el trío de cuerdas y los narradores Juan José Téllez, Kiko Moreno, Nandi Migueles y Javier Osuna.