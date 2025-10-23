Clúster Turístico invita a aerolíneas a "despegar" desde Jerez (Cádiz), nueva Capital de la Gastronomía 2026

Archivo - Pasajeros de un vuelo de Binter aterrizando en el aeropuerto de Jerez en una imagen de archivo. A 08 de agosto de 2024, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Clúster Turístico Destino Jerez ha lanzado una nueva campaña en redes en la que invita a las aerolíneas a establecer conexiones desde el aeropuerto de Jerez, asegurando que esta ciudad de la provincia de Cádiz está "despegando", sobre todo tras obtener esta misma semana el reconocimiento de Capital Española de la Gastronomía 2026.

"Entendemos por parte nuestra que ya tenemos un destino que tiene argumentos más que de sobra para generar aún más interés en las compañías aéreas", ha señalado el presidente del Clúster, Antonio Mariscal, en declaraciones a Europa Press, abundando en que desde el sector se sabe por la situación que pasa el aeropuerto jerezano y "la necesidad que tenemos de vuelos, sobre todo de vuelos internacionales", por lo que "no queremos desaprovechar la oportunidad".

Es por eso que la campaña se ha diseñado en inglés, para dirigirse a operadores extranjeros sobre todo y con presencia en la próxima World Travel Market de Londres, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre, para reivindicar nuevas conexiones aéreas con el aeropuerto de Jerez, todo ello después de que Ryanair anunciase que dejaba de operar en este aeropuerto.

El mensaje central de esta campaña es "Jerez is taking off. Ready to land at XRY?", vinculando el despegue del destino con el reciente nombramiento como Capital de la Gastronomía y su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La idea, según Mariscal, es "aprovechar" la celebración de esta feria, "una de las más importantes de turismo del mundo, donde se dan cita todas las compañías aéreas" para "intentar conseguir algunos contactos" de estas aerolíneas que "se puedan interesar por nuestro destino" debido a "la novedad" de ser no sólo candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031, sino también la capitalidad gastronómica ya conseguida.

A este respecto, ha valorado que la gastronomía juega "un papel importante" cuando se viaja. "Comer tenemos que comer, por lo menos dos veces al día", ha dicho, advirtiendo que en Jerez, a pesar de tener dos restaurantes con Estrella Michelín, esa "no es la motivación principal" para visitar la ciudad.

Ante esto, ha considerado que con esa reciente capitalidad, "el comer se puede convertir o se va a convertir en una motivación principal para muchas personas", no solo españolas sino también del extranjero que "se puedan acercar a nuestra ciudad para descubrir los platos y la forma que entendemos la mesa".

Sobre la marcha de Ryanair, el presidente del Clúster ha reconocido que cubrir el espacio que deja en el aeropuerto de Jerez es "complicado", pero confiando en buscar "compañías pequeñas" que puedan operar hasta este destino.

"Evidentemente no es sencillo, con lo cual cuanto más ruido podamos hacer y mayor difusión de los valores de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pues mejor que mejor. Y si a alguien le llama la atención esto de la Capital Gastronómica de España, igual puede ser una buena oportunidad, no sé si para suecos, noruegos, daneses o no sabemos cuál, pero vamos a intentarlo", ha argumentado Antonio Mariscal.

Como ha defendido, la cuestión de todo esto es "intentar no perder comba" y que aprovechar cada vez que haya "una oportunidad, una excusa, para decir que venir a Jerez es una buena idea y que algunas compañías aéreas se lo pueden estar perdiendo".

La campaña expone, al fin y al cabo que es que Jerez "está despegando" con la Capital Gastronómica 2026 y la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, y que "igual que estamos despegando, también tenemos preparadas las pistas de aterrizaje para los aviones que quieran llegar". "Nosotros estamos preparados, ¿vosotros estáis preparados para venir?", ha apuntillado.

Mariscal ha mostrado su confianza en lograr llamar la atención de las aerolíneas en esa próxima feria londinense y también de las administraciones públicas, para que éstas vean que el sector "se mueve" para tratar de poner remedio al hueco que deja Ryanair en Jerez. "Tenemos que poner nosotros un poquito de esfuerzo para intentarlo, por lo menos lo que podamos", ha aseverado.