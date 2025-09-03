El Colegio de Interventores ve "impropia" la denuncia del PSOE al Interventor de Jerez (Cádiz) y señala "persecución"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local con habilitación de carácter nacional (Cosital) de Cádiz ha calificado de "absolutamente impropia e improcedente" una denuncia efectuada por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción "por una discrepancia de criterios" respecto a un informe emitido en un procedimiento administrativo. Además, ha añadido que "no puede entenderse esta persecución, que viene desde su ingreso en el Ayuntamiento".

En una nota, ha recordado que en España existe un orden jurisdiccional que se denomina contencioso-administrativo ante el cual se dilucidan estas cuestiones, señalando que "la Fiscalía anticorrpción y el orden penal están para otra cuestiones, no para dilucidar discrepancias administrativas ni como caja de resonancias de cuestiones políticas del tipo que sean".

Asimismo, ha señalado que en la normativa de Haciendas locales, el control y la fiscalización de la actividad económica es una competencia exclusiva e irrenunciable del Interventor, a este órgano le corresponde pronunciarse acerca de la legalidad de los actos y acuerdos que se pretendan, su criterio puede ser discutido en los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa pero es prevalente respecto de otros órganos municipales.

Igualmente, ha manifestado que el Interventor del Ayuntamiento de Jerez es una persona que "dispone de una acreditada formación, solvencia, independencia de criterio y experiencia, que ha demostrado anteriormente a su llegada a Jerez en municipios gobernados por distintas formaciones políticas, por lo que no puede entenderse esta persecución, que viene desde su ingreso en el Ayuntamiento de Jerez".

Finalmente, el Colegio ha manifestado su apoyo al Interventor en su actuación profesional, "basada en el cumplimiento de la legalidad", y ha anunciado que le defenderá en los foros que resulten oportunos.