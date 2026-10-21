La Comisión Provincial del SAE evalúa las políticas de empleo puestas en marcha en Cádiz

Daniel Sánchez presidiendo la Comisión Provincial del SAE en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha abordado el seguimiento y evaluación de las políticas activas que este organismo lleva a cabo en la provincia gaditana, en una sesión presidida por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta en Cádiz, en calidad de director provincial del SAE, Daniel Sánchez.

Según ha indicado la Junta en una nota, a la comisión también han asistido Joaquín Martínez del Fresno, secretario general provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Irene Quevedo, representante de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC); Paula Fernández, representante de UGT; y Juan Rodríguez, representante de CCOO.

Por su parte, los distintos responsables de cada área del SAE han indicado lo más destacado de su competencia, destacando la gestión de las Oficinas de Empleo en la provincia, de la Escuela de Hostelería de Cádiz, así como el desarrollo de los programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, el de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPE) o el de Proyectos Integrales dirigido a colectivos vulnerables, jóvenes demandantes de entre 18 y 29 años y mayores de 52 años.

Igualmente se ha destacado el Servicio de Atención Integral y acompañamiento a la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, la inciativa ALMA, para jóvenes que quieren trabajar en Europa, y el programa T-Activamos, para personas demandantes que habían abandonado la idea de buscar un empleo.

Según la Junta, al finalizar la sesión se ha informado también a los asistentes del desarrollo del servicio de formación profesional para el empleo, que en las próximas semanas publicará la concesión de ayudas para los proyectos singulares de formación naval, aeroespacial y de hidrógeno verde, así como los de la convocatoria general.

En este sentido, ha recordado que en el proyecto singular de formación del sector naval se han aumentado las especialidades respecto a la convocatoria anterior y se ha concertado una nueva especialidad con Navantia. También respecto a la convocatoria anterior, se ha detectado un aumento de solicitudes en los proyectos singulares de formación del sector aeroespacial y el de hidrógeno verde, han concluido.