Los concejales del PP de Algeciras reúnen a la militancia para explicar "de forma sosegada" la situación

Archivo - Jacinto Muñoz y María Solanes, concejales del PP en Algeciras, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El concejal del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), Jacinto Muñoz, ha señalado que han convocado a los afiliados del PP para explicarles "de forma sosegada" la situación generada en el Ayuntamiento, cuando se cumple este lunes una semana desde que se conociera una segunda denuncia por presunta agresión sexual contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, que derivó en la marcha de los ediles del PP del equipo de gobierno.

Según ha señalado Muñoz en declaraciones a los periodistas, quieren explicar a los afiliados del partido las decisiones tomadas y cómo se afronta el futuro. "Merecen una explicación, es necesario que estén informados y nos pondremos a su disposición para aclarar cualquier duda que tengan", ha asegurado.

Finalmente, ha insistido en que el objetivo de los 12 concejales que decidieron abandonar el equipo de gobierno "es claro, seguir trabajando por Algeciras, que no se merece esta situación". Algo que "queremos hacer con el respaldo de nuestros hombres y mujeres del PP", ha concluido.

Cabe recordar que el pasado 12 de octubre se conoció la presentación de una denuncia --tras haber salido a la luz una primera presentada en septiembre-- de una mujer acusando al alcalde de Algeciras de una presunta agresión sexual. Esta mujer, militante del PP, mantuvo una reunión con el presidente provincial del PP, Bruno García, para contarle los hechos, quien tras tener conocimiento de lo ocurrido, reunió el equipo de gobierno del Ayuntamiento algecireño para instarles a que pidieran al alcalde que dimitiera o en caso de no hacerlo, abandonar el equipo de gobierno.

Este planteamiento derivó en que 12 de los 15 ediles del PP presentaran un escrito pidiendo la dimisión de Landaluce, mientras que tres de ellos se posicionaron en contra de esa situación. Finalmente, tras la insistencia del alcalde de seguir en el cargo, los 12 concejales abandonaron el equipo de gobierno y presentaron una moción de censura, junto a Vox, con Jacinto Muñoz como candidato a alcalde, mientras que los tres que han continuado han sido nombrados tenientes de alcalde de un equipo de gobierno formado actualmente por cuatro miembros.

Por su parte, el alcalde, José Ignacio Landaluce, con la moción de censura ya fechada para el día 28, ha anunciado este lunes que el domingo 25 presentará su dimisión como alcalde, tras mostrar su intención de terminar tras el acto institucional que se llevará a cabo un día antes, el sábado, con la entrega del bastón de mando al Cristo de Medinaceli. "Termino con un gesto de profundo significado para mí, con el que quiero cerrar esta etapa", ha dicho antes de asegurar que presentará su dimisión "con la responsabilidad, la serenidad y el respeto que Algeciras merece".