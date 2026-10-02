El Concurso del Carnaval de Cádiz de 2027 contará con 109 agrupaciones en adultos, 16 menos que la edición anterior

Archivo - El sindicato (de Julio Pardo) ganador en la modalidad de Coros del COAC 2026. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz 2027 (COAC) contará con 164 agrupaciones, de los cuales 109 pertenecen a la categoría de personas adultas, 29 a infantiles y 26 a juveniles, según datos provisionales. Esto supone un descenso general de 19 conjuntos, 16 de ellos en la modalidad de adultos.

Así lo informa el Ayuntamiento de Cádiz en una nota en la que avanza que el sorteo del orden de actuación de la fase de preliminares de la categoría de personas adultas y de las semifinales de infantiles y juveniles del COAC se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre a partir de las 12,00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

El acceso será libre hasta completar el aforo disponible y el formato de esta cita será el mismo de la pasada edición, contando así con la colaboración de la televisión municipal Onda Cádiz, que la retransmitirá en directo.

A la espera de conocer el número definitivo de participantes, en la actualidad se han contabilizado 48 comparsas, 40 chirigotas, 15 coros y seis cuartetos en adultos.

En infantiles hay seis comparsas, 13 chirigotas, un coro y nueve cuartetos, mientras que en juveniles, los grupos participantes serán siete comparsas, diez chirigotas, siete cuartetos y dos coros.

El concurso en el Gran Teatro Falla arrancará en el Gran Teatro Falla el 8 de enero con la novedad de que los cuartetos no tendrán pases en los Cuartos de Final, una fase que se desarrollará entre el 24 y el 29 de enero. Las semifinales serán durante tres días, del 1 al 3 de febrero y la Gran Final del COAC de adultos, el 5 de febrero.