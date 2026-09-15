Confiscan 30 jilgueros a un conductor sin acreditación de criador que los transportaba en su vehículo en La Línea

Agentes de la Policía Local de La Línea de la Concepción (Cádiz) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Unidad de Respuesta Inmediata de la Policía Local de la Línea de la Concepción han intervenido 30 jilgueros que estaban siendo transportados por el conductor de un automóvil que carecía de acreditación de criador.

En una nota, el Ayuntamiento de la Línea ha detallado que la incautación se produjo durante un control rutinario de identificación de personas y turismos, en el que el hombre aseguró que había comprado los pájaros a un particular, aunque sin aportar factura alguna que justificara la transacción económica ni datos del supuesto vendedor.

Al carecer las aves de anillado identificativo y carecer el conductor de documento que lo identificara como criador, los agentes levantaron un acta de incautación de los animales y pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Los hechos relatados constituyen una infracción por la tenencia de ejemplares de origen silvestre sin su correspondiente acreditación legal o sin la anilla cerrada homologada, estando terminantemente prohibida su compra y venta. Esta también puede incurrir en un supuesto delito contra la flora y fauna con penas de prisión, multa e inhabilitación especial.

En concreto, se ha advertido que este tipo de actuación puede suponer una infracción administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía, donde se regula el régimen de protección de las especies silvestres en la región y prohíbe su captura o tenencia al margen de las excepciones autorizadas y en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que prohíbe de forma estatal la tenencia, cría y comercio de aves fringílidas capturadas directamente del medio natural.

Además, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad declara prohibida la caza y el comercio de estas aves al no ser especies cinegéticas.

Así, se estipula la prohibición de atrapar aves fringílidas del campo salvo en supuestos excepcionales muy controlados y con licencia específica de silvestrismo.